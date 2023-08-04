藍白陣營不斷攻擊財政紀律 陳揆：政府從未做假帳

面對藍白陣營近日不斷攻擊蔡政府的財政紀律問題，行政院長陳建仁今（4）日表示，政府從來沒有做假帳，而是柯市長一直在說假話，任何一個政治人物在批評市政或政府施政的時候，應該要根據事實來做批評，柯文哲當過八年市長對於預算編列如此無知，令人不禁懷疑是否有足夠能力來進行治理，也不該再不了解的情況下信口雌黃。

陳建仁今天出席出席「2023台灣美食展」時被問及有關近日國民黨團批評特別預算常態化，以及柯文哲質疑從帳面上看績效優異，根本是透過獨步全球的特別預算做假帳出來的等相關財政紀律問題。

陳建仁回應，政府從來沒有做假帳，而是柯文哲一直在說假話，實際上政府任何特別預算的編列，都是經過立法院的通過，而且還有審計部後來核算的審核。柯市長他自己不了解現況不打緊，更重要的，民眾黨在立法院也有黨團在，所以他們對於前瞻預算的編列，都應該相當地了解，他們昧於事實提出這樣的批評，實在是相當地不應該。

陳建仁也強調，在這裡我要再跟大家說明，在前瞻建設這部分都是獲立法院通過，而且政府在這近幾年來的財政狀況相當地不錯，近5年來我們歲入歲出的賸餘每年都超過1千億，去年還將近5千億，所以政府最近幾年來財政的狀況相當地不錯；更重要的，在這整個過程當中，還債的比率也是逐年在增加，所以我們財政相當地健全。

另外，陳建仁也說，任何一個政治人物在批評市政或政府施政的時候，應該要根據事實來做批評，柯文哲他本身是台大醫學院的教授，也做過8年台北市市長，但是對於政府的預算還有特別預算的編列竟然如此無知，完全不了解，所以我也很懷疑他是不是有足夠的能力來做很好的政治治理，也不應該在不了解的情況下就信口雌黃，這樣子的話，實在是和事實差異甚大，也令人相當地失望。

此外，柯文哲近日也稱南部生活太慘，他不贏，台灣會完蛋？對此，陳建仁說，自己是高雄人，柯文哲對於中南部的發展一向相當地陌生，所以他才會說出「鄉下要有鄉下的樣子」，實際上政府在蔡總統開始上任以來，就努力來平衡南北，希望台灣所有都會區還有所有地區，都能夠有均衡的發展。

陳建仁說，柯文哲願意去了解中南部的狀況，當然是一件很好的事情，但是他對這些事情都相當陌生，所以很多論證都不是根據事實，才會講出前瞻建設不應該投資在中南部，而且也說出了某些建設並不適當的講法，希望柯文哲一定要認真地去了解各項中南部建設的重要性，而且也不要信口雌黃，隨便做不必要的抹黑。