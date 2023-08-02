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全台電信首家 遠傳擁有「農電共生」電廠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳指出，各地屢破高溫紀錄，在追求「淨零減碳」與「舒適生活」平衡下，全球積極發展再生能源計畫，其中「農電共生」不僅可以栽植農作物，也能夠「種綠電」達到共生的價值效益。

遠傳表示，為台灣首家投入、並擁有自有「農電共生」電廠的電信業者，2022年底於屏東地區，建構環境友善的太陽能電廠，於太陽能光棚下依照季節種植香莢蘭、酪梨等高經濟作物，並與在地農友簽訂長期公證契約，低價提供小農優質的耕種環境，每年可發電逾240萬度，以台電電網為傳輸網絡，轉供到遠傳機房使用。未來也將持續擴大農電與相關再生能源實施，以無害自然原生環境之準則，為購入建置規範，提升遠傳機房綠電使用的整體比例。另外，遠傳也持續外購綠電，預計2023年第四季將轉供大型光電廠到主要機房，有效提升綠電使用率。

遠傳於今年3月宣布正式加入由氣候組織 (The Climate Group) 與碳揭露計畫 （Carbon Disclosure Project, CDP）所主導的全球再生能源倡議RE100，遠傳預期，2030年前辦公室、門市及主要機房全面使用再生能源，並具體承諾將在2040年達到全公司100%使用再生能源的目標。

為達成RE100的目標，遠傳強調，不只在自有建物全面加裝太陽光電，更多管齊下從建構太陽能電廠、外購綠電、評估新興再生能源與碳捕捉再利用技術著手，逐年提升再生能源的使用比例。

太陽能電廠 遠傳 再生能源

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