進軍台日市場助力再+1 精英公關集團與日本「SION株式會社」締結合作

「精英公關集團」正式宣告與「SION株式會社」締結業務合作，為台日企業前進新市場打造最強後盾！看準台日友好程度加溫，投資合作關係日趨密切，「精英公關集團」作為台灣最大規模的公關顧問公司預視到台日企業開拓彼此市場需求將日益提升，進而攜手於日本擁有一站式綜合性服務的「SION株式會社」，結合雙方豐沛的人脈資源及跨領域專業，打造進軍台日市場成功方程式。

根據經濟部觀察2022年日商對台投資金額較去年成長兩倍多，展現台灣經濟發展前景受日商肯定，且「臺灣日本關係協會」調查數據顯示，日本為台灣第三大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，而台灣則是是日本第三大貿易夥伴，2021年台灣對日本貿易總額更較2020增長23%，顯現台日經濟關係互動緊密，雙雙呈現成長趨勢。有鑒於日益活絡的台日雙向投資活動，本次合作旨在活用來自「精英公關集團」的公關顧問專業及客戶人脈，幫助來台日企快速打入台灣市場；同時運用「SION株式會社」從設立據點到事業營運輔佐企業成功立足日本市場的全面性協助，幫助赴日台企有效落實在地化。

為了能協助台灣及日本企業能在進入雙方市場初始即具備競爭力，擁有輔導無數國際品牌進軍台灣市場成功經驗的「精英公關集團」，和具備豐富創投企業輔導實務經驗的「SION株式會社」，共同結合雙方擅長領域打造全方位服務模組，包含從前端提供市場分析、利益關係人盤點、市場溝通戰略擬定，到設立據點、人材招募、策略聯盟企劃等，均為企業跨入新市場時最關鍵的戰略顧問服務。精英公關集團董事孔寧表示：「過去我們幫助了包含服飾、運動、科技、醫療等各領域的日本企業成功來台發展，未來除了持續活化這些經驗幫助更多想投資台灣的日商之外，透過與SION的合作，精英公關集團將積極協助想前往日本市場發展的台灣企業，讓台灣優秀的商品和服務可以在日本獲得肯定。」