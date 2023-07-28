勞動部：即起啟動天災臨工措施 薪資最高26,400元

為協助杜蘇芮颱風災後重建工作，勞動部宣布自即日起啟動天災臨工措施，將依地方政府需求提供臨時工作名額，以協助災區民眾清理家園。本次臨工措施預定以1個月為期，提供每人最高150小時上工時數，每小時176元，合計最高補助26,400元。

勞動部表示，杜蘇芮颱風造成花東等部分地區災情，災區民眾面對受創家園進行重建工作，政府均予全力協助。勞動部勞動力發展署各分署主動聯繫各地方政府盤點災後重建需求，自即日起依據「勞動部辦理天然災害災後就業服務作業要點」規定，啟動杜蘇芮颱風災後重建臨工措施，勞動力發展署所屬各分署已積極協助地方政府或非營利團體等用人單位提出家園重建計畫，將提供臨工機會協助災後重建工作。

勞動部表示，本次臨工措施預定以1個月為期，每名上工人員最高上工時數150小時，每小時補助176元津貼，每人最高可領26,400元；另補助用人單位進用上工人員勞健保費用，每人每月約補助3,600元。勞動部將視災情及計畫用人需求，適時滾動調整實施期間。

勞動部已動員勞動力發展署各分署，積極協請各鄉(鎮、市、區)公所提供受災戶名冊，聯繫受災戶提供服務訊息。勞動部並提醒有意投入災區重建工作的受災待業勞工(設籍於災區、居住於災區或受僱於災區事業單位因受災而失業者)，可以檢附國民身分證(或其他足資證明身分的證件)、設籍或居住災區證明(已提供國民身分證證明設籍災區者免附)及無工作切結書，向勞動力發展署各分署及各直轄市政府所設就業服務據點(就業中心、就業服務站、臺)辦理求職登記及接受推介，就業服務人員會儘速協助推介至適合的臨工計畫。

勞動部進一步表示，民眾對於上述相關就業服務及申請訊息，都可以上勞動部勞力發展署官網首頁/業務專區/就業服務/就業相關補助/天災臨時工作津貼查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888詢問，亦可就近洽詢當地就業服務據點(就業中心、就業服務站、台)，將由專人提供說明及推介。