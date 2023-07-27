淡季慘淡、庫存去化慢於預期 中研院下修 GDP 至1.56%

中央研究院今（27）日針對2023年全年經濟成長率提出最新預測，由於全球經濟趨緩，需求疲軟，淡季慘淡，庫存去化慢於預期，因此將全年的GDP預測向下修正為1.56%。不過，國內民間消費持續展現韌性，中研院經濟所兼任副研究員林常青以「佐冰淇淋的熔岩蛋糕」來形容當前外冷內溫的經濟情勢。

不過，林常青也提到，第4季出口應可略現曙光，主要受惠消費電子產品拉貨與高階伺服器訂單提升，以及全球景氣預測略增，只是目前這個訊息還滿微弱，再加上美中競爭導致廠商產地轉移、供應鏈轉型、出口結構轉變，部分廠商仍需時間轉化調適。

此外，企業投資步調轉趨保守，也是造成此次中研院下修今年全年GDP的因素之一。中研院資料顯示，第1季實質民間投資成長率轉為年減2.16%。製造業第1季國內固定資產增購額年減3.24%，其中機械雜項設備年減6.92%，今年上半年新台幣計價資本設備進口亦年減4.41%，以美元計價則減10.34%。

下半年全球經濟景氣前景仍充斥著各種不確定性，將抑制企業投資需求，考量物價及高基期因素，預估2023年實質民間投資年減2.80%。在政府及公營事業延續推動公共建設投資下，預估2023全年實質固定資本形成年增率為-1.71%。

展望下半年，林常青提醒，仍有三大不確定因素，將牽動景氣復甦力道。其中，又以中國大陸經濟下行風險最需留意，其次為全球緊縮貨幣政策的效果延遞與不確定性，再其次則是國際競爭與地緣政治。

物價方面，中研院此次修正全年消費者物價指數（CPI）成長率為2.11%，仍高於2%通膨警戒線。

林常青表示，上半年CPI因食物類、娛樂服務類價格上揚，平均1至6月較去年同期年增2.32%，核心消費者物價指數於相同期間則上升2.66%。 生產者物價指數（PPI）則受到原物料價格下跌及匯率變動，累計前六個月較去年同期年減0.37%，因此儘管餐飲與娛樂等服務需求續增，但考量國際大宗物資價格走勢下降，商品類價格漲幅收斂，因此下修CPI年增率。