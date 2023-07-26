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科技大老傳授心法 工研院永續韌性高階人才培訓開跑

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院開設第十期「科技產業經營高階主管研習班」，集結產業界資深先進，傳授獨門經營心法，打造企業韌性力，培養新一代企業營運者在科技產業快速變動下綜觀全局與運籌帷幄的能力。工研院/提供
工研院開設第十期「科技產業經營高階主管研習班」，集結產業界資深先進，傳授獨門經營心法，打造企業韌性力，培養新一代企業營運者在科技產業快速變動下綜觀全局與運籌帷幄的能力。工研院/提供

面對全球通膨與多變的國際政經局勢，工研院開設第十期「科技產業經營高階主管研習班」，邀請包含聯華（1229）神通集團董事長苗豐強、佳世達（2352）集團董事長陳其宏、資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、國家資通安全研究院院長何全德等科技產業領導者傳授經營心法，打造企業韌性力，培養新一代企業營運者在科技產業快速變動下綜觀全局與運籌帷幄的能力。

工研院產業學院執行長周怡君表示，工研院不僅扮演科技研發創新的關鍵角色，同時也是科技領導人才的培育重鎮，「科技產業經營高階主管研習班」課程設立以來，每年以產業界關注的特定主題，為企業領導者們提供經營解方，目前已培訓超過260位高階經理人，其中高達六成學員為副總級以上管理階層，與各界菁英同窗，促動世代交流，是知識學習與人脈建立的極佳平台。期藉由此次課程講師傳授的親身領導經驗與專業知識，為臺灣科技業培養具全球視野之高階人才，在面對科技快速發展及國際化競爭情勢下，增加我國科技產業的競爭力。

本次課程內容重點分成三個部份，首先以「經營韌性」為主題，帶領學員了解全球化重塑下的臺灣產業韌性與經營智慧以及大型企業轉型與管理心法；其次則以「數位韌性」為主題，讓學員探討資料經濟時代下的機會與挑戰；最後以「永續韌性」為主題，引導學員更深入了解再生能源與低碳科技發展、企業永續經營以及如何前進綠色金融。

工研院第十期「科技產業經營高階主管研習班」師資集結產官學研各界擁有豐富實戰經驗的資深先進，課程聚焦實務應用，將於8月11日開課，相關報名資訊請洽工研院產業學院許小姐+886-3- 5917781、課程網站：https://reurl.cc/YeQ4Vo

工研院 領導者 佳世達

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