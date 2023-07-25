國發會訪問捷克 龔明鑫：打造堅實長遠利益民主供應鏈

國發會主委龔明鑫今（25）日應捷克參議院韋德齊（Miloš Vystrčil）參議長邀請，率訪團赴參議院進行交流。

龔明鑫表示，此次回訪是2021年到訪斯洛伐克、捷克、立陶宛等中東歐三國的延續，未來將透過中東歐投、融資基金與產業合作、人才交流等多重機制，為雙邊經貿及產業交流開創更多機會，打造堅實長遠利益民主供應鏈。

龔明鑫強調，訪團此行與捷方相關產業交流，在半導體部分，台捷半導體產學研代表透過座談，探討半導體產業的合作面向，拓展交流機會；捷克貿工部旗下的5G技術及法規部門以及捷克電信商及ORAM業者也與訪團會面，雙方主要交換兩國5G發展情況，包含5G法規與技術、private 5G 以及 ORAM的市場機會。透過產業互動，雙邊均期待產生更多合作機會。

龔明鑫還提到，台灣持續推動強化歐洲鏈結計畫，與國際上理念相近之盟友建立具有韌性的供應鏈，而台灣跟捷克同樣愛好民主自由，台捷雙邊可攜手合作，在全球供應鏈重新布局的時刻，共同在國際上扮演關鍵的力量。

龔明鑫表示，此行率團赴捷收穫相當豐富，將來雙邊有更多合作發展空間，自2021年10月到訪中東歐三國後，國發會即主責中東歐專案管考，不僅就當時承諾韋德齊參議長等捷方代表之合作事項，甚至加碼成立2億美元之中東歐投資基金及10億美元之中東歐融資基金，目前投資基金已通過投資捷克VR公司500萬美金，融資基金亦已通過我商英業達為擴大投資捷克所申請之720萬美元融資，投、融資基金仍有許多潛在案件持續評估中。

此外，今年7月台灣已開啟台北-布拉格之直飛航線，國發會訪團即搭乘直航班機赴捷，而輸銀及合庫均已分別在布拉格開設辦事處，深化雙邊金融合作，台捷共同推動半導體產業及人才培育等面向的相關合作，奠定民主供應鏈的基礎。

龔明鑫率領國內產官學研等28人訪問團於7月22日前往中東歐等歐洲國家，搭乘第二班台北直飛捷克班機，首站即抵達捷克布拉格。國發會指出，本次訪團團員除政府單位外，尚有我國電信龍頭中華電信、SEMI Taiwan國際半導體產業協會，以及國內重要研究機構、大學與資通訊、半導體、金融及創投等代表，透過訪團活動，進一步與捷方在半導體產業與人才培育、5G、科研等面向強化雙邊關係。