「保2」落空！中經院下修台灣GDP 增幅只剩1.60%

中華經濟研究院今（20）日公布最新經濟預測，預估今年台灣經濟成長率1.60%，較4月預測下修0.41個百分點，「保2」落空。中經院院長葉俊顯表示，出口、外銷訂單不理想，商品貿易衰退為此次下調主因，預估今年經濟成長模式呈現內溫外冷。

至於通膨走勢，葉俊顯表示，目前整體物價增勢和緩，預估今年 CPI 年增率約2.10%，略高於2%通膨警戒線。

此外，葉俊顯還提到，由於全球景氣趨緩、升息等因素，使得廠商投資轉趨審慎保守，投資意願降低，再加上比較基期影響，國內固定資本形成及民間投資今年的年增率分別為-0.42%、-1.36%，對經濟成長呈現負貢獻。

至於今年各季經濟成長走勢，葉俊顯認為將逐季攀升，年增率分別為-2.87%、0.48%、2.41%、6.11%，谷底在第1季，預期庫存去化有望在第4季完成，並在AI熱潮引領下，將有機會帶動第4季和明年的經濟成長。

葉俊顯指出，近期引發熱潮的AI產業，後市可期，而台灣因擁有可信賴的科技技術、健全的產業鏈與生態系的優勢而水漲船高。不過，葉俊顯也提醒，雖然對於AI等科技的應用，目前也有頗多討論，但未來發展應用與成長仍具不確定性，而消費性電子之前因全球景氣趨緩而需求下緩，後勢能否因新機、服務模式等推升市場需求，攸關台灣下半年出口復甦走勢，以及經濟成長表現。

遠雄人壽風控長儲蓉也示警，僅管AI熱潮誠如 AMD 執行長蘇姿丰所說，未來AI無所不在，只是她也要提醒「雖有想像空間，但有辦法那麼快發酵嗎？」儲蓉甚至悲觀認為，2023年台灣全年 GDP 恐怕是1%的保衛戰。

葉俊顯表示，今年經濟成長多來自國內需求且以消費為主力支撐，在股價指數走升、股市交易熱絡的財富效果、證交稅、手續費增加挹注其他消費，加上後疫時期的觀光旅遊休閒遊憩活絡、勞動市場穩健改善，以及政策效果帶動下，民間消費年增率5.56%。

不過，中央大學經濟系教授姚睿提醒，台灣今年 GDP 仍面臨三大挑戰，包括：內需消費的增溫畢竟有極限、固定投資成長也面臨挑戰，以及大陸經濟疲弱、供應鏈去中化等都是風險。