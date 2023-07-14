美國會擬提類租稅協定優惠 資誠：台商可持續觀察發展

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人今（14）日表示，美國參眾兩院的財稅委員提議以國內法提供台灣企業和個人「類租稅協定」待遇，於美國時間12日公布相關法案討論稿，他建議，台灣企業和個人可持續觀察進一步發展。

隨著台灣大型企業宣布赴美計畫，台美之間缺乏租稅協定已成為吸引更多台企投資美國的重大瓶頸，惟考量美國租稅協定簽署及生效流程繁瑣，恐難以短期內完成，美國參眾兩院的財稅委員提議以國內法提供台灣企業和個人「類租稅協定」待遇。

該法案擬新增美國聯邦稅法(Internal Revenue Code)第894A條，包含將美國來源股利、利息、權利金扣繳稅率由目前30%降低至10%至15%，以解決上述所得重複課稅而影響台灣企業投資美國意願的問題，並就台灣企業和個人何時須在美國申報納稅提供更明確規範，以及可使用的豁免條款，以降低台灣企業及其外派員工在初期赴美階段所面臨的不確定性及稅務風險。

蘇宥人提醒，美國國內立法本質上是單向措施，與租稅協定的雙向措施不同，但新的第894A條為達雙方互惠效果，須待美國財政部認定台灣確實已提供美國企業和個人同等待遇後才能生效，因此台灣也必須進行相關立法作業。

上述法案雖已獲負責財稅政策的共和、民主黨國會議員支持，惟整體國會對此議題看法尚不一致，例如參議院外交委員會於美國時間7月13日公布了與財稅委員的提案不同的法案版本，擬透過較為傳統的雙方租稅協定的路線來解決台灣投資人所遇到的瓶頸。

蘇宥人指出，此分歧代表解決台灣投資人在美國重複課稅的最終方法尚未定案，兩院兩黨之間的協商和談判仍需一定時間，建議台灣企業和個人持續觀察此議題的進一步發展方向。