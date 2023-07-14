面對科技巨擘、媒體議價 洪財隆：公平會可先嘗試介入

公平會委員洪財隆今（14）日接受專訪，針對科技巨擘與媒體議價議題，認為政府應扮演更積極角色，若政府不出面，市場恐淪為老鷹抓小雞，對台灣數位發展相當不利，他認為在專法出來前，公平會可在既有法令下介入。

洪財隆今接受自由時報「官我什麼事」節目專訪，談及媒體議價、科技巨擘、數位市場發展等議題時指出，國家政府對於新興議題應有所規範，特別是公平會身為競爭法主管機關，可以先行嘗試介入，以個案方式處置，累積執法經驗、找出相關法律及適合台灣政經情況的處分，這對台灣會是比較有利的做法。

以在數位平台與媒體議價的議題上，由於澳洲針對新聞公平議價已經立專法，台灣部分也有不少立委提及，洪財隆認為，行政部門應該加把勁，畢竟這不只涉及公平競爭，還有言論品質、民主體制運作等議題，針對特定議題，立專法最理想。

不過，洪財隆也提到，跨國科技平台涉及的議題眾多，不是單純單一產業、單一部門可以處理，以新聞內容提供來說，可能跟文化部、NCC有關係，而涉及數據、大數據部分，則可能與數位發展部、國發會相關，簡單列舉就已經牽涉消費者保護、大數據隱私、競爭等議題。

洪財隆提醒，政府對於新興議題應有所規範，否則將導致市場落入「數位叢林」，也就是沒有任何法則、還可能大欺小。

洪財隆強調，如今數位平台影響力非常巨大，一般使用者、消費者、中小型App的開發商，甚至與科技巨擘合作的協力廠商都相對弱小，如果政府沒有出面，雙方互動幾乎等於是「老鷹抓小雞」，不只權益無法受保障，對台灣在地數位發展也不好。

洪財隆還指出，公平會在新興議題上，可以嘗試用既有的法律先行介入，透過個案處理累積執法經驗，也可以發現如何找出相關法律細膩處理，這會是比較有利的做法。

洪財隆並以Uber為例，當時Uber在台灣營運，大家都想要納管，但Uber主張它不是交通運輸事業而是平台，交通部無法可管；公平會作為競爭法機關，在2016年就介入，以不實廣告的方式處理。

洪財隆表示，面對新興議題，競爭法機關如果能先行介入，其實對後續Uber在台灣落地產生很大幫助。而當時公平會主張，Uber在台灣還沒有落地納管，沒有完全合法之前，Uber不應於廣告宣稱司機一個月可以有多少收入，因此公平會認定它是不實廣告。