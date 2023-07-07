黑電爭議／學者：台電不僅發黑電 更反映缺電

台電強調氣渦輪機組運轉資訊公布於官方網站，但能源學者認為，應該用在緊急狀況下的輕柴油機組，卻長年作為一般供電使用，且未公布在電業年報中，監院糾正合理，這不但是發黑電，更反映了缺電的事實。

清大原科中心主任葉宗洸表示，每座核電廠都有兩部使用輕柴油的氣渦輪機組，用途就是備援，在核電廠出現緊急狀況需要供電時才使用，但台電一直以來，都把氣渦輪機組發的電力，在供電吃緊時拿來支援一般供電。

葉宗洸指出，台電內部訂定規範，在備轉容量率出現橘燈時，可以用氣渦輪機組支援電力供給，但後來演變為只要供電一吃緊，即便官網上公布的是綠燈，一樣使用氣渦輪機組來供應一般用電，而氣渦輪機組一部的發電量是四萬至五萬瓩，「連這麼少都拿來用，狀況就很明顯了」。

葉宗洸也說，透過核分裂反應發電才叫核電，因此使用氣渦輪機組發電並不是偷用核電，但監察院報告質疑的是，氣渦輪機組並不是發電機組，但發出來的電已經作為一般供電使用，照理來說就應該要放進電力供給年度報告，但台電只放在官網上，因此監察院的糾正合理，台電這就是發黑電。

事實上，台電使用氣渦輪機組作為一般供電並不是新鮮事，先前已多次遭質疑。葉宗洸指出，當緊急狀況才使用的東西，被拿來當做常態化的使用，這就代表了電力不夠，只是台電始終不願意承認。