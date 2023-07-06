中部餐飲旅宿大缺工 釋出逾千職缺

疫後國內旅遊市場復甦，6月來台國際旅客已突破225萬人次，加上即將到來的暑假旅遊旺季，觀光旅宿及餐飲業等人力需求攀升，勞動部勞動力發展署中彰投分署攜手中彰投縣市政府勞工局處，7月起陸續規劃辦理10場餐飲業、旅宿業主題徵才活動，計有86家觀光旅宿業、餐飲業者釋出1000多個職缺。

勞動部中彰投分署表示，疫後旅宿房務、清潔人員、餐飲服務人員徵才需求不斷，這次參加專案徵才的業者包括台中金典酒店、福容大飯店、南投地雲品國際酒店、清境國民賓館、馥麗溫泉大飯店、水沙蓮飯店等知名飯店及餐飲公司。

中彰投分署表示，業者對於疫後改善缺工方案提供就業獎勵，鼓勵民眾投入觀光產業及紓緩缺工問題表示支持與肯定。為留住人才，多家業者也多提出精進制度，如台中金典酒店對於中高齡或二度就業者等弱勢對象採取為期3個月一對一師徒制度，協助新人適應過渡期；部分偏遠地區業者則提供遠途民眾免費員工宿舍。

中彰投分署提醒凡經公立就業服務機構推介受僱專案職缺的失業勞工，可獲得每月6千元獎勵金；中高齡等特定對象為1萬元，旅宿業偏遠地區再加碼3千元，最長可請領12個月。該方案詳細資訊可上台灣就業通網站缺工專區查詢。

另勞動部為協助減班休息或失業勞工的「安心即時上工計畫」短期就業措施已於6月30日屆期滿，該分署為了協助該計畫結束後尚未就業之求職者順利轉職，也積極邀請參加專案媒合。參與該分署南投就業中心6月29日在埔里分站辦理的旅宿及餐飲業專案徵才活動的中高齡求職者蕭先生及林先生，在「安心即時上工計畫」結束後就獲得旅宿業者運用「疫後擴大改善缺工方案」繼續錄用，除了每月薪水28000元以外，還有每月1萬元的就業獎勵金，薪資待遇較打零工好，即使路途比較遠，仍有動力投入旅宿業工作。