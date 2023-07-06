大缺工！企業鎖定打工族填補人力 7月兼職數年增23%

大缺工！企業鎖定打工族填補人力。104人力銀行今（6）日指出，根據7月最新資料，全台兼職工作數逼近19萬個，比去年同期暴增23%；兼職工作最多的三大產業為：餐旅8.5萬個、零售3.7萬個、文教1.8萬個。

其中，104打工探吉時薪逾千元的特色高薪打工，中泰、中越等東南亞語口譯人員時薪800元~1000元/時、健身陪練員時薪1000元~2000元、家電清洗員時薪1000元~4000元。

104人力銀行指出， 民生消費產業大缺工，加上暑期為國人旅遊旺季，帶動餐旅、零售業者強力招募暑期兼職人力。不過，刑事警察局165反詐騙專線警務正林思妍在104 Podcast《青春通識課》中提醒，詐騙集團不外乎騙錢、騙帳戶、騙個資，打工防詐，務必小心三大詐騙徵兆：1.工作前，要求先付一筆保證金或訂金。2.以作帳為理由，要求提供銀行存摺正本和提款卡。3.從頭到尾都是網路聯絡、線上簽約。

而近期猖獗的三大詐騙手法包括：線上打字、試穿拍照、標榜高報酬的海外工作。有些看似在家工作、回傳成品就能輕鬆賺錢，但往往要求被害人先提供押金、訂金，或要求提供帳戶。她同時提醒，面試前，確認公司有商業登記、檢查網路上的口碑分享；如果提到海外高報酬工作，務必提高警覺，不做任何承諾，盡快離開現場。

面對眾多打工選擇，不知道該怎麼選？104打工探吉推出心理測驗【測你是哪種狗？】，透過八個題目測出你的人格特質和最像哪隻狗，進而找到最適合個性的打工。30種狗當中，你是活潑開朗的表情包哈士奇？或是狗界的工作狂邊境牧羊犬？發現自己獨特魅力，找到夢幻打工。

8月底前，在104學生愛打工粉絲頁貼文留言分享測驗結果，並tag朋友，即可抽打工即享券200元(75名)；活動期間透過打工探吉找打工，完成應徵，還有機會抽打工即享券5000元 (共二名)。