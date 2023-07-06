外匯存底 連八月攀峰

中央銀行昨（5）日公布，6月底外匯存底為5,648.34億美元，連八月刷新歷史新高，並較5月底增加19.66億美元；統計今年上半年，外匯存底增加99億美元、逼近百億美元大關。

央行外匯局局長蔡烱民指出，6月外匯存底變動主因有二，包括外匯存底投資運用收益入帳，及主要貨幣對美元匯率變動。

央行統計顯示，6月底外資持有股票及債券等新台幣資產合計5,924億美元，約當外匯存底105%，雙雙創下2022年6月以來逾一年新高，月增52億美元與1個百分點。蔡烱民解釋，外資持有新台幣資產上漲，主要是6月台股上漲，帶動外資持有股票市值水漲船高。

蔡烱民指出，外資6月盈餘匯出金額30幾億美元、與匯入本金大致打平，因此，央行統計6月外資匯出入金額剛好相互抵銷。

根據央行提供資料，今年上半年外資只有4月為淨匯出20億至30億美元，1月淨匯入60億美元、為今年最高，2月淨匯入縮減至5億美元，3月低於5億美元，5月大舉匯入50幾億美元，以此推算，加計盈餘匯出，外資上半年總計淨匯入約95億美元，同樣逼近百億美元規模。

金管會公布的外資淨匯出入數據，是以外資投資台灣的「資產面」為基準，主要為外資投入本金的進出，與央行加計盈餘匯出部分的「現金基礎」數字有差異。

蔡烱民分析，6月主要貨幣走勢分歧，相較歐洲貨幣多數升值、亞洲貨幣黯然貶值；其中加幣與澳幣分別兌美元升值2.94%與2.05%，歐元兌美元升值1.63%，英鎊匯率升值1.87%，瑞士法郎升幅1.06%。反觀亞幣，日圓匯率重挫3.44%，人民幣貶值1.96%，新台幣匯率也跟著下挫1.22%。