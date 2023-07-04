債市資金動能降溫 僅投資級債迎來資金淨流入

美國最新釋出經濟數據表現強勁，美國10年期公債殖利率過去一周震盪走升，債市漲跌互見、資金流向分歧。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周僅有投資級債迎來資金淨流入、非投資級資金小幅淨流出，新興市場債資金淨流出幅度則較為明顯；整體來看，債市資金動能皆較前一周有所降溫。

安聯投信表示，近日釋出的最新經濟數據優於預期，其中美國第一季的GDP較市場預期明顯為佳，雖提升了部分市場對於聯準會後續升息的擔憂，但正面的數據仍推升風險債券的表現。觀察全球主要債市，受到美國10年期公債殖利率走升影響，過去一周各式政府債券普遍走跌，存續期平均較長的投資級債則是大多收於平盤，風險性債券如非投資級債則是表現較佳，其中又以可轉債指數單周領漲主要債市。

在總體經濟面，安聯投信表示，從數據來看，受到升息衝擊，美國ISM製造業指數已連續6個月在50以下，包含企業投資與房地產投資成長都有所下滑；與此同時，雖就業市場強勁，但科技與金融業裁員頻傳，偏低的消費意願也反映在數據上，美國最新零售銷售率來到疫情後偏低水位，消費動能出現放緩。

在央行動向方面，安聯投信表示，通膨降幅將是聯準會貨幣政策轉向的重要關鍵，而3%將是重要觀察點。觀察通膨狀況，今年以來美國通膨雖有下降但降幅低於市場預期，聯準會有機會上修通膨預估；此外因就業市場表現也優於預期，也有機會下修失業率並上修經濟成長率，也不排除聯準會將持續其緊縮立場。

在債券的投資上， 安聯投信海外投資首席許家豪表示，包括經濟有衰退放緩擔憂，以及央行雖可能維持高利率、但後續升息空間有限等狀況，都使債券投資後市吸引力增加，可伺機進場加碼持債準為。在券種挑選部分，由於今明兩年的經濟恐重回低度成長，加上信用債收益仍較佳，故可建議可聚焦較高品質的信用債，一方面以較佳的評級抵禦景氣衰退疑慮風險，一方面也可以較佳的收益率來累積報酬。