台灣精品連續10年翱翔臺東鹿野天際

台灣精品福熊出沒在臺東夜空，一起為臺灣國際熱氣球嘉年華活動拉開序！2023臺灣國際熱氣球嘉年華於6月30日正式開幕，經濟部國際貿易局與外貿協會合力推動的臺灣產業形象廣宣計畫（以下簡稱台灣精品）今年第十度與臺東縣政府合作，讓台灣精品熱氣球再度遨遊臺東鹿野天際！今年更首度於光雕音樂晚會中以700架無人機展演在鹿野夜空中呈現台灣精品標誌及福熊意象，展現臺灣精品的優質形象和熱情活力。

熱氣球嘉年華首日（6/30）清晨的啟航儀式，由外貿協會行銷專案處處長李文鉦代表出席，並表示臺東熱氣球嘉年華已是我國具指標性之國際活動，每年吸引國際熱氣球愛好者參加，創新多元的各式造型熱氣球也吸引眾多國內外觀光客，台灣精品很高興連續十年與臺東縣政府合作，藉由熱氣球嘉年華這種國際化的慶典，增加台灣精品國際能見度。隨後與臺東縣縣長饒慶鈴、桃園市市長張善政、美國在臺協會AIT處長孫曉雅等貴賓共同釋放百顆五彩繽紛的空飄氣球，為2023臺灣國際熱氣球嘉年華正式揭開序幕。

台灣精品在鹿野高台活動現場更設有攤位，除了展出獲獎產品外，也推出九宮格拼圖及郵你真好等有趣的小遊戲，參與的民眾可獲得台灣精品專屬小禮物，另外，於台灣精品FB、IG粉絲頁，以及PChome台灣精品專區也均有辦理專屬活動，歡迎全家大小一同共襄盛舉，感受台灣精品的熱情。

臺灣國際熱氣球嘉年華成為暑假最受期待的盛事之一，台灣精品與臺東縣政府攜手合作，為觀眾們呈現一場精彩絕倫的活動。在這連續60天的嘉年華中，遊客們將享受到熱氣球表演的壯觀景象，同時也有機會體驗到台灣精品的獨特魅力。

台灣精品獎不僅是臺灣產業界的奧斯卡獎，更是彰顯臺灣品牌價值與魅力的象徵。通過經濟部選聘各類領域專家，從研發、設計、品質、行銷全方位嚴選，從中脫穎而出的臺灣創新優質產品才能獲此殊榮。