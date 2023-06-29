五年一次「工業及服務業普查」出爐 2021年這些企業家數增加最多

行政院主計總處每五年辦理一次的工業及服務業普查今（29）日公布。據所公布的2021年工業及服務業普查，2021年底工業及服務業企業家數146.7萬家，較前次2016年調查，增加16.9萬家、13.0%，其中以批發及零售業54.7萬家最多。

而在員工數方面，2021年底從業員工960.5萬人，與2016年相比，增加77.2萬人、8.7%，以製造業311.1萬人、批發及零售業210.9萬人較多。

而在總收入方面，工業及服務業收入總額76.6兆元，與2016年比成長四分之一。其中，以製造業34.4兆元、批發及零售業16.7兆元居前二位。工業及服務業利潤總額為10.0兆元，較2016年增加4.5兆元或82.0%。

主計總處表示，工業及服務業收入增加超過二成五，主因電子零組件及3C產品需求提；以增幅觀察，水上運輸業受疫情影響出現塞港，致運輸及倉儲業成長66.7%最高，也造就該年「航海王風潮」，讓長榮海運（2603）豪擲40個月年終。

但是，餐飲業2021年營收受到三級警戒重挫而吃下負成長，為何調查家數、人數不減反增？主計總處解釋，首先，普查時間相差五年，而疫情前餐飲業家數及員工均有穩定成長；其次，疫情三級警戒確實讓業者受傷，但餐廳往往選擇「咬牙苦撐」，等到該年10月就慢慢恢復。

而以企業家數增幅觀察，電力及燃氣供應業因《電業法》修法後，開放民間投入發電事業，導致增幅均逾2.5倍，卻沒有反映在員工數及收入。

主計總處解釋，國內最大規模電力業還是國營事業台電，所以小廠家數量大幅增加，所創造的員工數及收入都被台電稀釋掉。

主計總處說明，製造業受到全球經濟復甦、生產熱絡及台商回流，增加14.6萬人最多；醫療保健及社會工作服務業因醫療及長照需求亦增逾10萬人居次。以增幅觀察，不動產業因房地產交易回溫，增加27.9%居冠。

對此，主計總處說明，2021年與2016年房市相比，2016年因為景氣不好，所以交易量相當有限，而2021年則呈現「價量齊揚」，讓營建工程業、不動產業最新調查出現大幅成長。