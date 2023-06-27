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安勤預期第3季營運與第2季持平 投票機業務有新訂單

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
安勤總經理張嘉哲。記者吳凱中／攝影
安勤總經理張嘉哲。記者吳凱中／攝影

工業電腦廠安勤（3479）今（27）日舉行股東會，展望後市，安勤總經理張嘉哲指出，今年第3季營運表現將與第2季相當，預期下半年陸續會有零售、智慧製造大型專案出貨，至於市場關注的美國投票機、驗票機接單狀況，張嘉哲回應，最近確實有接到新訂單，但目前仍少量、在洽談當中。

安勤今日舉行股東會，公司去年營收78.81億元，創下歷史新高紀錄，每股純益為7.9元。股東會通過配發現金股利5元。

目前安勤人工智慧（AI）應用領域包含醫療、零售及製造領域，但尚未把AI專門獨立分類。

張嘉哲分析，有量的部分應該不會算在醫療這塊，主要是因醫療業務認證難度較高，但仍要看怎麼定義AI應用，如果是單純以有無配備GPU來算的話，那安勤有出很多相關產品，例如心導管案子幾乎都有配備GPU，目前相關業務在手訂單約2千台，但一年正常的話會有4千台。

展望下半年，張嘉哲表示，目前來看，美國市場需求不錯，但歐洲市況仍差，而中國大陸需求尚未起來；若以專案領域來看，博弈業務預計今年與去年同期持平，零售大型專案在今年第3或第4季放量，智慧製造則預計在4季出貨。

安勤今年5月營收7.1億元，月增0.81%、年增5.65%；累計安勤今年前五個月營收達34.99億元、年增22.7%。

安勤預計，今年第3季營運表現將與第2季相當。由於安勤去年下半年基期較高，安勤目標今年下半年營收持平去年同期，但今年下半年業績將優於上半年，全年來看，安勤維持個位數年增長。營收可望再創新高紀錄。

此外，針對美國投票機、驗票機業務，張嘉哲回應，近期確實有新增訂單，但不是大量、現在只有少量，目前仍在洽談當中，預計要再下半年晚一點才會有新訂單消息。

股東會 營收

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