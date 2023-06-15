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欣銓正式加入RE100 台灣封測業首家

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
欣跧宣布加入RE100，展現落實氣候行動的決心。圖/欣銓提供
欣跧宣布加入RE100，展現落實氣候行動的決心。圖/欣銓提供

專業IC測試廠欣銓（3264）今(15)日宣布正式成為由氣候組織(The Climate Group, TCG)及碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project, CDP)所主導的全球再生能源倡議(RE100)的一員，為臺灣首家封測業者加入。欣銓承諾將於2050年集團所有營運據點，包含臺灣、新加坡 、南韓、南京等據點在內實現100%使用再生能源的目標，欣銓科技作為臺灣領先的半導體測試領導廠商，以具體行動積極響應《巴黎協定》將全球溫升限制於1.5°C之目標。

欣銓董事長盧志遠表示：「放眼2050年全球邁向淨零排放的趨勢，欣銓科技承諾全球所有據點於2050年100%使用再生能源電力及達成碳中和的目標，並設定2030年達成30%、2040年達成60%的階段性目標，我們將以具體行動展現欣銓落實氣候行動的決心。」

2022年欣銓科技在副董事長暨總經理張季明的指示下，成立「節能減碳小組」從各個面向規劃及推進欣銓科技的零碳轉型之路。不論規模大小，竭力開發各類節能機會，加速投資以較高效率能耗設備取代舊設備，並由節能減碳小組按月審查進度，每2個月將減碳成果在全集團交流，藉此擴散最佳節能效益。在再生能源使用規畫上，2021年起欣銓科技開始採購再生能源及憑證，2022年在臺灣總部已完成設置太陽能光電設備499kW，2023年起總部及各子公司陸續建置2,128kW之太陽能光電設備，完成後預計年減碳量可達1,415tCO2e。

欣銓科技為實踐低碳價值鏈轉型計畫，已於2022年加入台灣氣候聯盟(Taiwan Climate Partnership)，未來亦將攜手供應商實現淨零價值鏈的願景，共同提升產業競爭力，全方位地與國際倡議目標接軌。

欣銓科技 再生能源 減碳

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