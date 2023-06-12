北極星藥業董座陳鴻文：將引進國際藥廠為策略投資人

北極星藥業-KY（6550）今（12）日召開股東常會，董事長陳鴻文表示，北極星擬透過參與發行海外存託憑證（GDR）等方式，吸引國際藥廠或國際大型機構投資公司成為股東。陳鴻文坦承，若有國際藥廠願意出高價買北極星藥業，「也不排除」這個選項。

北極星今日召開股東會，會中通過2022年度營業報告書及財報案，也通過2022年度稅後淨損11.5億及累虧94.2億元。此外，北極星股東會也通過董事會所提不超過1.2億股的長期資金募資案。

陳鴻文表示，這項募資案將透過現金增資發行普通股參與發行GDR、發行海外或國內轉換公司債等不同方案。他說明，北極星藥業希望能找到更多海內外財務性、及策略性投資人，這包括國際藥廠或國際大型機構。

在股東會後接受訪問時，陳鴻文進一步回覆，若有國際藥廠有意願買下北極星藥業，「也不排除」這個選項，他說：「若有人願意出很高的價格，讓你擋不住時，也是可以賣」。

針對北極星藥業本業的進展，陳鴻文指出，肺間皮癌新藥ADI-PEG20三期解盲過關後，美國食品藥物管理局（FDA）FDA已認可北極星藥業在肺間皮癌臨床試驗的研究，由於公司在肺間皮癌臨床試驗中所作的是一線使用，FDA建議北極星再通過另一項研究來探索二線病患的使用，除了可以擴大使用範圍外也可增強藥證申請。

陳鴻文表示，北極星除了將接受FDA的建議，著手探索ADI-PEG20針對肺間皮癌二線病患的治療，但仍會在今年第3季結束前，正式向FDA提交肺間皮癌一線治療的藥品上市查驗登記審查（BLA），儘快讓ADI-PEG20治療肺間皮癌在美國上市。

此外，北極星計劃斥資20億元在宜蘭打造的CDMO（委託開發暨生產服務）生產基地，在經過幾月的環境處理之後，近期也完成廠房設計，預計在今年9月之前正式動工。