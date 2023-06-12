快訊

爆性騷案後首露面！鍾沛君召開記者會 曝朱學恒18秒道歉音檔

朱學恒赴北檢「自己告發自己」 他：向鍾沛君道歉

差「1點」攻萬七！台股收16,955點漲68點 台積電收574元

北極星藥業董座陳鴻文：將引進國際藥廠為策略投資人

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
北極星藥業董事長陳鴻文。記者謝柏宏／攝影
北極星藥業董事長陳鴻文。記者謝柏宏／攝影

北極星藥業-KY（6550）今（12）日召開股東常會，董事長陳鴻文表示，北極星擬透過參與發行海外存託憑證（GDR）等方式，吸引國際藥廠或國際大型機構投資公司成為股東。陳鴻文坦承，若有國際藥廠願意出高價買北極星藥業，「也不排除」這個選項。

北極星今日召開股東會，會中通過2022年度營業報告書及財報案，也通過2022年度稅後淨損11.5億及累虧94.2億元。此外，北極星股東會也通過董事會所提不超過1.2億股的長期資金募資案。

陳鴻文表示，這項募資案將透過現金增資發行普通股參與發行GDR、發行海外或國內轉換公司債等不同方案。他說明，北極星藥業希望能找到更多海內外財務性、及策略性投資人，這包括國際藥廠或國際大型機構。

在股東會後接受訪問時，陳鴻文進一步回覆，若有國際藥廠有意願買下北極星藥業，「也不排除」這個選項，他說：「若有人願意出很高的價格，讓你擋不住時，也是可以賣」。

針對北極星藥業本業的進展，陳鴻文指出，肺間皮癌新藥ADI-PEG20三期解盲過關後，美國食品藥物管理局（FDA）FDA已認可北極星藥業在肺間皮癌臨床試驗的研究，由於公司在肺間皮癌臨床試驗中所作的是一線使用，FDA建議北極星再通過另一項研究來探索二線病患的使用，除了可以擴大使用範圍外也可增強藥證申請。

陳鴻文表示，北極星除了將接受FDA的建議，著手探索ADI-PEG20針對肺間皮癌二線病患的治療，但仍會在今年第3季結束前，正式向FDA提交肺間皮癌一線治療的藥品上市查驗登記審查（BLA），儘快讓ADI-PEG20治療肺間皮癌在美國上市。

此外，北極星計劃斥資20億元在宜蘭打造的CDMO（委託開發暨生產服務）生產基地，在經過幾月的環境處理之後，近期也完成廠房設計，預計在今年9月之前正式動工。

北極星 股東會 FDA

延伸閱讀

中職／懂自嘲！陳晨威開唱「學貓叫」 還有5貓伴舞團

清大團隊導入AI演算 研發防疫非接觸式感測技術

AI加紅外線感測 清大團隊創新研發「隔空按電梯」

中職／羅昂為何與陳鴻文對嗆？獅隊餅總來解謎

相關新聞

韓國能源輸出衝突 正隨著太陽能、核電的興起而加劇

據Business Korea報道，隨著太陽能的持續普及，可再生能源的份額不斷增加，導致人們對管理超出需求的電力產生擔憂…

龔明鑫：國發基金創業天使方案加碼 可再提高至百億元

國發會主委龔明鑫今（12）日表示，國發基金中的創業天使方案匡列金額已從20億元提高到50億元，如果不夠，可以再提高至10...

外銀對台報告 緊盯總統大選、兩岸地緣政治風險

接近2024年總統大選，外銀緊盯最新動向，列為全球重要影響因子之一，認為將牽絆台海緊張局勢與美中戰略競爭，更擔憂提出三大...

經濟成長將延滯 學者：科研創新有解

科研創新將是經濟解方！總統蔡英文12日於論壇表示，台灣經濟正值轉型關鍵，如企業都面對到ESG、中美貿易等議題。日本筑波大學副校長金保安也認為，科研是社會議題的解方，也應升級產學合作，如筑波大學就直接聘請企業專家擔任教職，讓研究能解決企業問題，企業也能直接聘請優秀的學生。

賴清德：新創產業持續成長 投資金額提升至逾19億

副總統賴清德今（12）日指出，台灣的新創及創投方面都有相當的進步，據統計，新創事業家數從2015年的2,300多家、創新...

失業勞工請領就業津貼 網路申請可早五天入帳

勞保局今（12）日表示，勞工於失業給付請領期限屆滿前受僱工作，請領提早就業獎助津貼，除了書面申請方式，還可以採網路申請，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦