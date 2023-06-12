外銀對台報告 緊盯總統大選、兩岸地緣政治風險

接近2024年總統大選，外銀緊盯最新動向，列為全球重要影響因子之一，認為將牽絆台海緊張局勢與美中戰略競爭，更擔憂提出三大劇本，最糟為台灣遭逢更多經濟制裁，但也有機會取得平衡的溫和政策方向。

法國外貿銀行將台灣總統大選，列為亞洲近期值得關注的研究報告焦點。

法國外貿銀行認為，台灣夾帶半導體優勢，是全球價值鏈中不可或缺的生產商，連接亞洲、歐洲與中東繁忙航線，認為隨著台海緊張局勢與美中戰略競爭加劇，台灣選舉不光是國內事件，還具有全球影響。

法國外貿銀行估計，台灣今年經濟成長率將不保2、可能放緩至1.7％，認為台灣真正經濟挑戰才剛剛開始，全球利率上升抑制消費電子產品需求，意味與前三年、2020年到2022年平均4.2％成長率相比，台灣2023年經濟成長率將勢必放緩至1.7％。

台灣正在吸引更多來自世界、尤其歐洲投資，甚至布局新南向政策，美國立場加速美中脫鉤，台灣無法主動選擇，法國外貿銀行認為，長期而言，地緣政治緊張局勢與供應鏈重新洗牌，對台灣是機遇也是挑戰。

法國外貿銀行列出三組候選人當選後的不同劇本發展。第一，假設民進黨獲勝，預期將承諾維持現狀，因為任何重大改變都不會獲得選民與美國支持，但將促使大陸實施更多經濟制裁或是軍事演習。

第二，假設國民黨勝選，主要政策方向很難出現大轉彎；第三，假設民眾黨當選，現階段很難評估如何改變上述動態，但假設能與任何其他黨系合作，政策可能可以相對溫和。