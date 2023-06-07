中市用電大於台中電廠發電　台電：減煤應以燃氣替換

國民黨總統參選人侯友宜日前表示，主張中火火力全開，要讓火力發電一個個除役一事，對此，台電表示，2022年台中市用電量345.9億度，大於台中電廠發電量276.1億度，顯見台中電廠對台中市供電有不可取代性。

台電指出，台中電廠早就不會火力全開，真正關心台中空品的人士應該很清楚才是，但減煤應以增氣替代，若貿然除役電廠，這不是減煤方案，而是台中缺電方案，將嚴重影響台中市280萬人口及台中科學園區的民生與產業用電。

台電說明，台中電廠將於2025年及2026年各上線1部燃氣機組，取代現有的4部燃煤機組，將「10部燃煤」改為「2氣6煤」的運轉模式，合計將達590萬瓩裝置容量，其中330萬瓩的燃煤機組就必須要有新的燃氣機組來替代，同時要建置足夠的天然氣輸儲設施，方能確保中部地區的用電需求與經濟發展。

台電也說，中火「2氣6煤」590萬瓩裝置容量機組全部屆齡除役改以核能機組替代，就需要3座核二廠、6部核能機組才能補足，但仍須面對核能電廠選址、核廢料後端處理、社會共識等議題，以核四推動經驗來看，此舉恐怕是曠日廢時，無法滿足台中市280萬人口及台中科學園區的民生與產業用電。

台電強調，儘管台中電廠燃氣機組因為台中市政府都審卡關、拖延15個月，但在取得特照後，台電仍加速全力趕工，就是為了讓燃氣機組早一天上線、台中就能早一天減煤，未來台中電廠採取「2氣6煤」運轉模式，空污排放可進一步降為近8000公噸，比目前排放量再降低近4成。

台電指出，在燃氣機組上線取代燃煤機組之前，台電已經積極透過調度、加裝空污改善設備，讓台中電廠在2016年之後，減少燃煤近600萬噸，空污減排超過6成，甚至自2020年10月起執行「擴大自主減煤計畫」，空污季採7部機運轉，以全廠全年用煤量不超過1260萬公噸為目標，且已連續3年達標。