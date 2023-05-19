快訊

北榮「狗員工」陪患者走最後時光 療癒力量院長最清楚

「很少見到維持這麼久的煙囪雲」 專家：閃電訊號比凌晨更密集

小琉球2男自由潛水失聯 救難人員今早水下沉船旁發現遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美21世紀貿易倡議 經貿辦：數周內簽首批協定

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院經貿談判辦公室今天宣布,台美21世紀貿易倡議已完成貿易便捷化、中小企業等5項議題談判，並完成中、英文法律約本，雙方將在未來數周內簽署首批協定。圖／本報系資料照片
行政院經貿談判辦公室今天宣布,台美21世紀貿易倡議已完成貿易便捷化、中小企業等5項議題談判，並完成中、英文法律約本，雙方將在未來數周內簽署首批協定。圖／本報系資料照片

行政院經貿談判辦公室今天指出，台美21世紀貿易倡議已完成貿易便捷化、中小企業等5項議題談判，並完成中、英文法律約本，雙方亦有共識，將在未來數周內簽署首批協定(first agreement)；後續還有至少7項議題須完成，台美雙方將儘速展開下一輪談判，目標設定在年底前完成所有議題談判。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，至今已經在美國紐約以及台北舉行2回合談判以及數次的視訊會議與溝通；倡議議題共12項，包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟及服務業國內規章。

經貿辦指出，首批協定將包括前言及8個章節，共81條條文，協定結構相當完整，且內容可再擴充，敘明雙方尋求強化台美經貿關係，達成一項高標準且具經濟意義的貿易協定，且未來在此基礎上可增進彼此共同的優先事項。

首批協定5項議題適用所有企業，「貿易便捷化」方面，確保關務程序效率與透明化，以簡化通關及邊境查驗作業，並透過電子化方式加速通關，節省廠商通關所需時間及費用。

在「良好法制作業」方面，規範中央行政機關在制定法規時，應採用完善、透明化的原則，且應將對中小企業的影響納入考量。「服務業國內規章」部分，規範服務業主管機關在受理服務業業者之證照申請時，在核發程序上應以合理、客觀、公正、獨立之方式執行。

在「反貪腐」方面，台美共同打擊、預防影響國際貿易及投資之賄賂與貪腐行為，並促進社會參與；另確認雙方在聯合國反貪腐公約及WTO政府採購協定之義務。在「中小企業」方面，將合作增加中小企業的經商機會，促進雙方中小企業的就業與成長，包括透過資訊分享與定期對話機制等方式共同合作。

此次台美21世紀貿易倡議納入貿易協定常見的一般例外、安全例外、租稅措施、金融業基於審慎原則之措施、原住民族權利等例外規定；雙方並將設置聯絡點，溝通協定涵蓋事項。同時，台美將設立諮商機制，以處理雙方對協定執行之爭議，並規範修正、生效、檢討、終止等程序；此外，此次協定中文及英文文本將具同等效力。

經貿辦表示，此次協定不僅是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，透過推積木方式完成台美FTA的重要一步。協定後續還有至少7項議題須完成，談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定奠定更穩健的基礎。未來也將盡速展開下一輪談判，目標設定在年底前完成所有議題談判。

延伸閱讀

美台21世紀貿易倡議第一部分達成協議 將簽署首批協定

台美21世紀貿易倡議推進 數週內將簽首批協定

戴琪：21世紀貿易倡議談判完成 數週內簽首批協定

戴琪：未來數周內就會簽署美台貿易首批協定

相關新聞

美台21世紀貿易倡議第一部分達成協議 將簽署首批協定

美國貿易代表署（USTR）18日表示，美國和台灣已針對「21世紀貿易倡議」的第一部分達成協議，台灣貿易談判辦公室也稱將在...

台美21世紀貿易倡議 經貿辦：數周內簽首批協定

行政院經貿談判辦公室今天指出，台美21世紀貿易倡議已完成貿易便捷化、中小企業等5項議題談判，並完成中、英文法律約本，雙方...

張忠謀分析兩個「知識金字塔」造就台積電獨特商業模式

台北榮總周二舉辦「院內大師講堂」，邀請台積電創辦人張忠謀以「談創新、成長、管理、永續」進行專題演講，分享台積電技術領先與...

果粉看過來／蘋果推iPhone收款想打動攤商 但手續費高過心理門檻？

iPhone卡緊收終於在今年4月進入台灣，部分微型企業相當開心，只要一支iPhone就實現無現金交易，然而，台灣許多攤商多已習慣現金交易，既不需被銀行、支付平台扣除手續費、月租費，也不用留下電子紀錄供國稅局查帳。雖然果粉都期待iPhone卡緊收快速在台灣上路，但攤商、甚至是個人服務業者會不會真的使用，目前市場觀望氛圍濃厚。

產業經濟多空雜陳 震盪之際可關注5產業發展

隨著全球通膨威脅降低，市場預估美國聯準會（Fed）升息循環已進入尾聲，全球市場持續聚焦2023年第一季企業財報與產業經濟...

台美貿易倡議首批協定完整內容曝光 上半年將完成簽署

行政院經貿談判辦公室今（19）日與美國同步宣布，已完成「臺美21世紀貿易倡議」中的五項議題談判，且雙方亦有共識將會今年上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦