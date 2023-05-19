台美21世紀貿易倡議 經貿辦：數周內簽首批協定

行政院經貿談判辦公室今天指出，台美21世紀貿易倡議已完成貿易便捷化、中小企業等5項議題談判，並完成中、英文法律約本，雙方亦有共識，將在未來數周內簽署首批協定(first agreement)；後續還有至少7項議題須完成，台美雙方將儘速展開下一輪談判，目標設定在年底前完成所有議題談判。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，至今已經在美國紐約以及台北舉行2回合談判以及數次的視訊會議與溝通；倡議議題共12項，包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟及服務業國內規章。

經貿辦指出，首批協定將包括前言及8個章節，共81條條文，協定結構相當完整，且內容可再擴充，敘明雙方尋求強化台美經貿關係，達成一項高標準且具經濟意義的貿易協定，且未來在此基礎上可增進彼此共同的優先事項。

首批協定5項議題適用所有企業，「貿易便捷化」方面，確保關務程序效率與透明化，以簡化通關及邊境查驗作業，並透過電子化方式加速通關，節省廠商通關所需時間及費用。

在「良好法制作業」方面，規範中央行政機關在制定法規時，應採用完善、透明化的原則，且應將對中小企業的影響納入考量。「服務業國內規章」部分，規範服務業主管機關在受理服務業業者之證照申請時，在核發程序上應以合理、客觀、公正、獨立之方式執行。

在「反貪腐」方面，台美共同打擊、預防影響國際貿易及投資之賄賂與貪腐行為，並促進社會參與；另確認雙方在聯合國反貪腐公約及WTO政府採購協定之義務。在「中小企業」方面，將合作增加中小企業的經商機會，促進雙方中小企業的就業與成長，包括透過資訊分享與定期對話機制等方式共同合作。

此次台美21世紀貿易倡議納入貿易協定常見的一般例外、安全例外、租稅措施、金融業基於審慎原則之措施、原住民族權利等例外規定；雙方並將設置聯絡點，溝通協定涵蓋事項。同時，台美將設立諮商機制，以處理雙方對協定執行之爭議，並規範修正、生效、檢討、終止等程序；此外，此次協定中文及英文文本將具同等效力。

經貿辦表示，此次協定不僅是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，透過推積木方式完成台美FTA的重要一步。協定後續還有至少7項議題須完成，談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定奠定更穩健的基礎。未來也將盡速展開下一輪談判，目標設定在年底前完成所有議題談判。