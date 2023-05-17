新應材公司榮獲112年經濟部國家產業創新獎

半導體暨顯示器特用化學廠新應材（4749），日前榮獲經濟部所頒發之「國家產業創新獎—績優創新企業」殊榮。董事長詹文雄首先感謝經濟部與評委們的肯定，指出今年適逢新應材邁入20周年之際，獲頒國家產業創新獎是公司非常重要的里程碑，更是對全體員工莫大的鼓勵。

詹文雄強調，新應材的創新成果絕非偶然，多年來，公司秉持「成就所託、使命必成」的使命，透過「自主創新設計、快速產品開發、深耕台灣製造，以及即時有效率的客製化服務」之經營方針，全體團隊以超凡的毅力、台灣囡仔堅持不放棄的打拚精神，自許為台灣半導體材料自主貢獻一份責任。

新應材總經理郭光埌進一步表示，持續創新，提供最有價值的產品，達成客戶與新應材雙贏的成果是本公司的信念。展望未來，公司將持續為國內半導體廠商量身開發更多客製化材料，強化台灣半導體在全球市場持續領先的競爭力。

新應材近年致力於半導體微影（Photolithography）之材料開發，透過累積近20年的自主開發經驗，掌握材料創新技術，與關鍵客戶合作，提供台灣在地研發、生產製造、技術服務。持續布建優質、有量能的研發團隊，每年投注約11%營業額作為研發經費，為客戶量身開發領先全球之前瞻性創新材料。

新應材公司從客戶需求、市場趨勢所需的原物料評估出發，歷經材料開發、整合上下游供應鏈、材料成分/特性驗證、客戶端上線驗證、良率驗證等等嚴謹的材料開發程序，一次又一次的送樣、認證循環，並建置與客戶同級的生產與檢測設備，歷經3至5年的淬鍊，提供客戶品質穩定的高良率產品。除了穩定供應的量產品，目前領先布局開發中的創新產品包括：半導體前段微影製程及先進封裝、CIS影像感測器及相關光學元件、Micro-LED等多項關鍵材料，已獲得關鍵客戶認證。

新應材現以持續成長的量產實績，逐漸突破本土電子材料供應鏈不足以因應半導體快速產業需求的困境，成為台灣極少數能提供半導體前段先進製程與後段先進封裝等關鍵化學品之材料供應商。