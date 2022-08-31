快訊

65歲以上可領免費快篩！9月1日防疫新制上路 5大新規一次看

我們曾努力過：戈巴契夫病逝，末代蘇聯徒勞的解禁革命？

各機場開放停車場取車 9月1日起入境可自行駕車至檢疫處所

登山1次就集2座百岳+高山湖泊！「天使的眼淚」必去 還能親臨冷杉木箭竹草原等多樣生態景觀

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／IG網友danright222授權
圖／IG網友danright222授權

被喻為「天使的眼淚」的嘉明湖，是全台第二高的高山湖泊，是近年非常高人氣的登山景點，尤其嘉明湖鄰近另兩座百岳三叉山與向陽山，更是許多想收集百岳的登山客首選，等於登一次山就有機會一次收集到兩座百岳，再配上絕美的湖水，CP值很高！

圖／IG網友danright222授權
圖／IG網友danright222授權

嘉明湖位於台東海端鄉利稻村，從登山口至嘉明湖來回總長度約莫26公里，約莫至少需攀登從登山口海拔2300公尺至嘉明湖的3310公尺，也是中央山脈的一部分，途中幾乎可經歷許多生態景觀，從鐵杉林、冷杉木再到斷崖等統統都有，越往高處攀登，還能看到大片箭竹草原與翠綠的稜線，尤其費了好一大功夫抵達嘉明湖，即使已走到鐵腿都能瞬間忘卻疼痛，一幕幕映入眼簾的宏偉與湖水倒影雲彩幻化的景致，內心的成就與滿足保證會是個很棒的大自然體驗。

圖／IG網友danright222授權
圖／IG網友danright222授權

但因為相對難度較高，多數登山客或嚮導團會選擇3天2夜或4天3夜的行程，而且臨近兩座台灣百岳前三十名的三叉山與向陽山，CP值超級高，等於最少僅需花3天就能登高兩座百岳與親臨絕美的嘉明湖景致，是許多想搜集百岳登山客必去的行程之一，不僅如此，半夜兩三點起身摸黑前往在天氣好的狀況下，能看見滿滿星空外，更有機會窺探橘黃顏彩劃破寂靜的黑夜，看到日出的第一道光。

圖／IG網友danright222授權
圖／IG網友danright222授權

圖／IG網友danright222授權
圖／IG網友danright222授權

至於該怎麼行前準備，去過的網友都表示建議有一些基礎的體能訓練，每日跑步20分鐘、走樓梯上下班、針對下肢做一些重量訓練等都對體能提升有幫助，亦可以嘗試負重訓練，通常攻頂一次3至4天的嘉明湖依個人差異通常需要背負10公斤重量的物品，包含防風防雨衣物、內著衣物、保暖羽絨衣、登山杖、頭燈與常備藥妝品，最重要的是需要自備水、運動飲料（通常至少2公升）與行動糧。更多嘉明湖相關資訊可至臉書「嘉明湖大小事」查閱。

圖／IG網友danright222授權
圖／IG網友danright222授權

延伸閱讀：

倒數計時 抓住夏日尾巴！宜蘭龜山島牛奶海親子限定 帆船SUP之旅

錯過會傷心！澎湖老字號餐廳 新鮮海產與東坡肉譜出令人難忘的「澎湖味」

登山

相關新聞

登山1次就集2座百岳+高山湖泊！「天使的眼淚」必去 還能親臨冷杉木箭竹草原等多樣生態景觀

被喻為「天使的眼淚」的嘉明湖，是全台第二高的高山湖泊，是近年非常高人氣的登山景點，尤其嘉明湖鄰近另兩座百岳三叉山與向陽山，更是許多想收集百岳的登山客首選，等於登一次山就有機會一次收集到兩座百岳，再配上絕美的湖水，CP值很高！

馬祖藍眼淚化身人氣手搖飲！馬祖奶茶花蓮加盟店 主打不敗厚奶茶 大推漸層藍柑橘味「馬祖藍眼淚」

知名連鎖茶飲「馬祖奶茶」在花蓮也有加盟店囉！不管是經典不敗的厚奶茶，還是新鮮水果製成的風味茶，都讓人愛不釋手，愛喝手搖飲的民眾可別錯過。

倒數計時 抓住夏日尾巴！宜蘭龜山島牛奶海親子限定 帆船SUP之旅

今年夏天親子戶外活動最熱門玩法，從宜蘭烏石港遊艇碼頭出發，搭乘法國Jeanneau帆船-海洋橘貓號，航向龜山小島，享受無人打擾的親子島嶼悠遊時光，除了海上觀光、水上活動，還有機會能體驗駕駛帆船的樂趣，趁夏天結束前帶孩子出航吧！

百萬夜景在這裡！宛如度假飯店的「淡江大學蘭陽校園」開放參觀 欣賞美景大飽眼福 還有美食、下午茶滿足你的胃

六年不開放一般遊客晚上入園的「淡江大學蘭陽校園」，現在終於可以上山看百萬夜景啦！位在宜蘭縣礁溪鄉林美山上的蘭陽校園，目前開放一般遊客入校參觀，入園前記得先在大門管制站用證件換臨時停車證喔！寬敞的山路不

在台東藍解鎖網美透明獨木舟　體驗阿美族流水席野食文化

在太平洋環繞下，「台東藍」是大自然賜予台東，最純粹夢幻的顏色，來到東海岸徜徉碧海藍天，享受戲水、衝浪、SUP和獨木舟等水上活動，是貼近台東藍的方式。曾經舉辦「東浪嘉年華」、極具人文意義的杉原灣，有東海岸最長的半月形海灣，長達1.5公里的沙灘坡度平緩、細沙柔軟，在這片海域體驗透明的網美獨木舟，學習刺激的衝浪課程和SUP立槳，心情愉快飛上天。

坐擁台東無敵山海景　口耳相傳美味植物園新鮮現採即燙即吃

隨著車行駛入卑南鄉山中小徑後開始爬升，偶爾被蔓草遮蔽視線，甚至遇到困難會車情況。直到遇見大巴六九指示牌後才真的確信，彷彿山林間真有座口耳相傳美味餐廳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。