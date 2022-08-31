登山1次就集2座百岳+高山湖泊！「天使的眼淚」必去 還能親臨冷杉木箭竹草原等多樣生態景觀
被喻為「天使的眼淚」的嘉明湖，是全台第二高的高山湖泊，是近年非常高人氣的登山景點，尤其嘉明湖鄰近另兩座百岳三叉山與向陽山，更是許多想收集百岳的登山客首選，等於登一次山就有機會一次收集到兩座百岳，再配上絕美的湖水，CP值很高！
嘉明湖位於台東海端鄉利稻村，從登山口至嘉明湖來回總長度約莫26公里，約莫至少需攀登從登山口海拔2300公尺至嘉明湖的3310公尺，也是中央山脈的一部分，途中幾乎可經歷許多生態景觀，從鐵杉林、冷杉木再到斷崖等統統都有，越往高處攀登，還能看到大片箭竹草原與翠綠的稜線，尤其費了好一大功夫抵達嘉明湖，即使已走到鐵腿都能瞬間忘卻疼痛，一幕幕映入眼簾的宏偉與湖水倒影雲彩幻化的景致，內心的成就與滿足保證會是個很棒的大自然體驗。
但因為相對難度較高，多數登山客或嚮導團會選擇3天2夜或4天3夜的行程，而且臨近兩座台灣百岳前三十名的三叉山與向陽山，CP值超級高，等於最少僅需花3天就能登高兩座百岳與親臨絕美的嘉明湖景致，是許多想搜集百岳登山客必去的行程之一，不僅如此，半夜兩三點起身摸黑前往在天氣好的狀況下，能看見滿滿星空外，更有機會窺探橘黃顏彩劃破寂靜的黑夜，看到日出的第一道光。
至於該怎麼行前準備，去過的網友都表示建議有一些基礎的體能訓練，每日跑步20分鐘、走樓梯上下班、針對下肢做一些重量訓練等都對體能提升有幫助，亦可以嘗試負重訓練，通常攻頂一次3至4天的嘉明湖依個人差異通常需要背負10公斤重量的物品，包含防風防雨衣物、內著衣物、保暖羽絨衣、登山杖、頭燈與常備藥妝品，最重要的是需要自備水、運動飲料（通常至少2公升）與行動糧。更多嘉明湖相關資訊可至臉書「嘉明湖大小事」查閱。
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