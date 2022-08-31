倒數計時 抓住夏日尾巴！宜蘭龜山島牛奶海親子限定 帆船SUP之旅

今年夏天親子戶外活動最熱門玩法，從宜蘭烏石港遊艇碼頭出發，搭乘法國Jeanneau帆船-海洋橘貓號，航向龜山小島，享受無人打擾的親子島嶼悠遊時光，除了海上觀光、水上活動，還有機會能體驗駕駛帆船的樂趣，趁夏天結束前帶孩子出航吧！

行程重點

宜蘭龜山島-親子限定行程重點為「海上航行」及「水上活動」。行程當天我們將搭乘兼具海上安全和舒適娛樂性的重型帆船前往宜蘭龜山島海域，體驗今年夏天最熱門的SUP 立式划槳，除此之外還會帶大家認識基本的航海知識及嘗試自駕帆船等寓教於樂的行程，不只大人玩得開心，小孩也能玩得盡興。

行程規劃

本次規劃的行程皆為半日遊，目前有兩個時段可以選擇：上午玩水團 7:30～12:00 、夕陽海風團 13:30～18:00 ，集合地點為宜蘭烏石港遊艇碼頭，平日最少4人即可出航，特別適合三五好友或小家庭揪團出航。(參考資料： 橘子貓FB )

行程介紹

學習航海文化、帆船知識

這趟旅行相信對很多親子都是第一次的體驗，包括搭船出海，這次我們搭乘的重型帆船，因特殊的設計構造使其遇風浪時不易翻船並且能維持航向，船艙內還有規劃臥鋪、衛浴、廚房等遊憩空間，可說是一艘兼具海上安全和舒適性的帆船，非常適合想體驗海上航行的旅人。圖片來源： 捲毛阿偉

圖片來源：TTtrips

航行期間船長也會向大家實際展示重型帆船的操作並介紹航海文化，如果海象穩定也可能有機會在船長的協助下體驗掌握船舵，讓大家從踏上船的那刻就開始享受海上假期，也希望能讓大家搭船不只是換一種交通工具而已，而是可以透過這樣難得的機會，更深刻體會海上航行的趣味。圖片來源： 捲毛阿偉

探索宜蘭龜山島最美海域

本次搭乘的重型帆船從宜蘭烏石港遊艇碼頭出發，因為我們即將前往最美海域龜山島。宜蘭龜山島屬於活火山，每天都有溫泉從海底湧出，當硫磺泉與海水溶合時，海面會呈現乳白與天空藍相交的漸層色調，又稱為「牛奶海」，也就是這兩年非常火紅的牛奶海，使得包船出海成了今年最熱門的戶外活動。

圖片來源：TTtrips

但因牛奶海周邊海流較強，可能會因為風浪狀況無法下錨，所以這趟行程我們將帶大家去探索船長推薦的海上秘境「牛奶湖後花園」，這裡相較其他下水點，浪高和風力都比較穩定，經船長的觀察下來也發現這片海域非常適合體驗SUP，只要在適合的月份去，都可以下水投入海水的懷抱！ 圖片來源：TTtrips

體驗海上秘境SUP立式划槳

難得航行在最美海域，水上活動當然也不能馬虎，所以這趟親子行程幫大家安排了大人小孩都適合的SUP立式划槳體驗。此運動結合衝浪板和划槳，以站姿在浪板上利用划槳在海上移動，對於平常比較少玩海上活動的人也非常好入門，加上SUP對於氣候的要求不高，所以無論是什麼季節都可以玩。 圖片來源：TTtrips

帆船上除了備有4至6艘SUP及救生衣，同時也會有一位專業SUP教練陪同，所以沒有玩過也不需要擔心，另外也非常推薦大家自備造型游泳圈或其他水上活動設備，下錨後除了體驗SUP，也可以用自己喜歡的方式在這片最美海域泡泡海水，拍拍美照留下今年暑假最難忘的回憶。

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