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錯過會傷心！澎湖老字號餐廳 新鮮海產與東坡肉譜出令人難忘的「澎湖味」

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

若問在地人推薦吃哪一間海鮮餐廳，【來福海鮮餐廳】肯定榜上有名，以平價親民的料理吸引許多饕客，在這能品嘗到道地的「澎湖味」，還有經典下飯菜東坡肉等你來嘗鮮，是與三五好友一同聚餐的好選擇。

位於馬公市新村路上的【來福海鮮餐廳】是間在地開業超過30年以上的老字號餐廳，樸素的裝潢與豐盛的菜色形成強烈的對比，店家堅持使用新鮮的漁獲與食材，將成本都花在刀口上，經濟實惠的好味道，在饕客口耳相傳下，成為澎湖當地知名的餐廳之一。

東坡肉

【來福海鮮餐廳】招牌菜就是這道東坡肉，先將豬肉蒸熟讓肉質更加軟嫩且好入味，再放入店家獨門的滷汁內燉煮，外皮與肥肉入口即化，口味調配恰到好處，不油不膩單吃也沒問題，包準你一吃成主顧。

海膽炒蛋

澎湖必吃名菜之一，幾乎每間海鮮餐廳都會有的經典菜色，新鮮的海膽與雞蛋的組合，簡單又美味，濃郁香甜的海膽讓滑順的雞蛋多了股濃濃海味，讓人一吃就愛上。

南瓜米苔目

來點清爽的好味道吧！將澎湖盛產的南瓜與手工米苔目一同拌炒，南瓜的清甜融入在米苔目內，花枝與豬肉絲為整道餐提供鹹鮮味，山珍海味全都濃縮在這一盤，大人小孩都會喜歡。

店內「鐵鍋小卷」與「花枝蝦餅」兩道人氣菜色也別錯過，熱騰騰的鐵鍋一送上桌，炙烤小卷的香氣便撲鼻而來，小卷吃起來鮮甜Q彈令人讚不絕口；類似於月亮蝦餅的「花枝蝦餅」，內餡搭配鮮甜花枝和鮮脆蝦仁，金黃酥脆的外皮與口感豐富的內餡形成絕妙的搭配，讓人越吃越涮嘴。

要吃尚青的海鮮可別錯過【來福海鮮餐廳】，餐點用料實在、價格透明，讓你大快朵頤的當下又不會傷透荷包，除了桌菜以外，店家還有推出自製的XO海鮮干貝醬與小管醬，送禮自用兩相宜，讓民眾可以把最道地的「澎湖味」帶著走。

【來福海鮮餐廳】

店家地址：澎湖縣馬公市新村路43號

店家電話：06 9262249

營業時間：10:30-14:00、16:30-21:00


延伸閱讀>>澎湖餐酒館推薦│用尚青的海鮮與美酒開啟你美妙的夜晚

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海鮮 澎湖 東坡肉

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