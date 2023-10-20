來一壺島嶼釀　「馬祖國際藝術島」用藝術發酵出小島專屬風情味

【圖／文：行遍天下】

國之北疆馬祖悠悠飄在台灣海峽，原本以軍事為主的小島在「馬祖國際藝術島」的催化改造下，藝術品軟化了迷彩意象，順著海風、迎著軍艦的悠揚，馬祖已經不一樣。

▲伊祐．噶照的作品《海是我的陸》就位於馬港沙灘。（圖片提供｜馬祖藝術島）





秋高氣爽走跳馬祖國際藝術島

以10年為願景、將馬祖四鄉五島共融入藝術因子為長程目標，第二屆「馬祖國際藝術島」已經展開。不但是台灣首個跳島藝術活動，在2022年首屆活動以藝術帶領旅人走進馬祖，引起國際矚目。

第二屆計畫邀請了多位台灣、國際藝術家參與，並承接首屆「島嶼釀」概念，以釀製老酒的過程「生紅過夏」為題，引用馬祖釀老酒的俗諺開啟這次的藝術之島意象。象徵如同老酒歷經時間洗禮，藝術在馬祖各地持續發酵出屬於小島藝術風情味。集結超過65件作品、21場演出和18場參與活動，結合馬祖在地、台灣以及德、美、日等多位國際藝術家共同創作，把醞釀多時的馬祖島嶼故事，轉化為充滿地方魅力的藝術作品。

▲《書信計畫》邀請觀賞者走入防空洞中。（圖片提供｜馬祖藝術島）

最受關注的作品之一是東海岸藝術家伊祐．噶照作品《海是我的陸》，噶照從台灣到馬祖，觀察到海上的船是島嶼不可或缺的日常風景，海就是陸，連結島嶼與人們於此定錨。他使用除役軍艦或台馬輪零件，塑造出一艘如鯨魚一般的大船，利用鉸鏈定型騰空浮起在馬港沙灘，將馬祖人漂泊移動的記憶重現與再造。而在津沙聚落內，《打開》即為改造廢棄舊屋的作品。以馬祖高粱玻璃酒瓶建構出廢墟中不復存在的「門」。當門打開的同時，也是邀請人們進入一個藝術與家屋廢墟，踩踏地上的海廢玻璃、穿梭過植物後，一圈半圓形的玻璃瓶牆打開了一扇窗，創造出不同層次的身體空間感受，轉換家的記憶成為島嶼及海的花園。

▲津沙聚落內的《打開》使用馬祖高粱玻璃瓶組出魔幻空間。





與地景結合的沉浸體驗

更有以島嶼風景為主題的系列策展，《消失的蟲洞》即為邀請藝術家洪榆橙策展的「書信計畫」與林芳多與曹雅評3人共同組成調研團隊，以田野為方法，試圖重探馬祖軍郵的時光記憶，並將南竿珠螺國小防空洞內為策展空間。試圖創造出台灣與馬祖，戰地管制、地理距離創造了平行時空。信息乘著運輸船，吹著海風逐漸潮濕，信裡飽滿情緒在抵達島嶼前已慢慢發酵。作品重回戰地政務時期，回顧馬祖特殊的軍郵史，攤平被歲月浸潤的紙張，為無法解讀的數字譯碼，閱讀1956-1992年間的歷史，就像捲入馬祖蟲洞的時空訊息。飄揚在仁愛沙灘的《風塔》與村落裡「燒塔節」的紅磚塔遙遙相望呼應，邀請村民以當地泥土染出乘風的揚帆，以風對應火焰的攪動，這是屬於小島的時間，也是「生紅過夏」後，屬於馬祖的轉生樣貌。

▲《島嶼風景》用書信內的字呈現離島的哀愁與離別。（圖片提供｜馬祖藝術島）

▲《風塔》佇立在海邊，與燒塔相望著。





東引小島上邂逅青年創作

若能有時間前往東引，更可發現北疆小島也藉由藝術品展現著又柔軟又堅韌的特性。由東引返鄉青年蔡沛原策劃，以循著東引人生活日常足跡來呼應「洄島嶼吧」的概念。在主要行走的中路街上發現的可愛石頭，則是邀請藝術家林美玲創作的《守護》，以藍、白、綠三種色彩羊毛包覆來自全台各地的石頭，外顯為台灣藍、白、綠多元又競合的政治哲學光譜，彼此輪替拼接交融，構成了台灣守護民主自由和消弭戰爭的無形城垛。循著一顆顆石頭在路邊的指引，才能找到位於樂華12號屋頂上的作品，用羊毛氈石頭組成在屋頂上如波浪的圖樣，映照著遠方軍事城垛與碼頭夕陽的海光粼粼，以柔軟向堅硬致敬。

▲藝術家林美玲《守護》藏在民宅屋頂中，要循著路上的羊毛氈石頭路徑才找得到。





在廢墟中創作出新生

循著階梯往上爬，無止境的階梯可說是東引挑戰的小惡夢，那若是走到一半該有個休憩空間喘口氣、該有多好？藝術團隊草原市務所創造的《粼聚》，以透明的結構體創造休息角落，海綠色的結構象徵環繞島嶼的海水，上方載著島嶼的生活的片段，既近而遠連結鄰里、並與遊子牽繫在一起。材料選用玻璃纖維格柵板，具有耐候與耐酸蝕特性，並自身及具有一定韌性及結構強度，適合臨海場域使用。或出現在階梯的半路、或者在廢墟老屋內休息，都能看到那一大片蔚藍的海，融合著東引人的生命。

▲設置在荒廢空間裡的《粼聚》。





活動資訊

馬祖國際藝術島

地點：馬祖南竿、北竿、東引、東莒。《海是我的陸》南竿馬港沙灘、《打開》南竿津沙聚落、《消失的蟲洞》南竿珠螺國小防空洞、《風塔》南竿仁愛沙灘邊

時間：2023/9/23-11/12

網址：matsubiennial.tw

遊程：長汎假期推出3大主題遊程「南北竿藝術盛典3日」、「南北竿＋東引島嶼3日」、「南北竿＋東西莒3日」售價11,000元起，走讀多項藝術展地《轉厝計畫》、《島嶼風景》、《島嶼生息》、《迴島嶼吧》、《島內視角》、《地下實驗室》、《味蕾實驗室》等多項計畫。並會邀請策展藝術家現身說法。報名還可獲得限量的藝術島活動護照





地點：《守護》樂華12號屋頂上、《東引門牌》東引鄉、《粼聚》東引林家公館





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