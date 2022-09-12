免費進入童話世界！高雄愛麗絲「奇幻樂園」夜晚亮燈更夢幻 巨大珍奶好好拍 還有秘境「愛琴小伊亞」讓你置身地中海

最童趣、最浪漫的打卡點在高雄！有如童話故事愛麗絲夢遊仙境的「奇幻樂園」，以及浪漫希臘風情的「愛琴小伊亞」，想置身童話或異國的朋友來這裡準沒錯。

圖／取自高雄旅遊網

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位於高雄左營蓮池潭兒童公園的「奇幻樂園」以愛麗絲夢遊仙境為藍圖設計而成，打造紅心皇后與撲克牌街兵等造景，透過神秘的發光鑰匙，進入不同風格的撲克牌小屋，還能遇見撲克牌衛兵、格子跳跳棋、童趣棒棒糖旋轉木馬及夢幻華麗城堡。

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圖／IG@beckhamhong66授權

在兒童公園內還看得到今年的台灣燈會作品「我那天打翻了一杯珍奶」，邀請遊客化身螞蟻，穿梭珍奶樂園中，以童趣角度詮釋台灣的國民飲料。

圖／取自高雄旅遊網

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而說到高雄旗津知名網美景點，非「彩虹教堂」及「星空隧道」莫屬，不過此次觀光局特別在旗津貝殼館中庭打造超美秘境「愛琴小伊亞」，透過藍色屋頂和白色屋牆、燈塔與鐘塔等設計，展現地中海風情，彷彿漫步希臘街頭，鄰近知名打卡景點「黃金海韻」及「彩虹教堂」，一趟行程踩點，拍好拍滿。

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