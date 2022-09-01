與「蛋黃哥」 一起睡超Q！高雄五星飯店推「Hello Kitty、美樂蒂」聯名主題房必去

高雄漢來大飯店超用心！日前第一波三麗鷗推出聯名主題房獲得賓客大獲好評後，緊接第二波主題房要登場了！直接入住蛋黃哥、美樂蒂公主和與人氣王Hello Kitty等景觀和家庭房型，即日起即可訂購，還有限定日期最低6折起，千萬不要錯過了！

圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書粉專

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高雄漢來大飯店為了抓住最後飯店旺季商機，特地繼第一波聯名主題房後再次推出第2波超可愛主題房，像是超慵懶「蛋黃哥」並結合湛藍的加勒比海洋俱樂部主題進行佈置而打造的精緻客房；又或是以白雪公主童話森林為靈感的「美樂蒂」，並以亮粉紅精緻色感裝潢而成，配上森林大樹的點綴，簡直超夢幻，第二波甚至還有超級可愛的「美樂蒂&酷洛米」戀愛糖果屋家庭套房喔。

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不僅如此，一定還有經典人氣王「Hello Kitty」，用美式學院風打造校園青春巴士，彷彿偽出國抵達美國，跟著學院夥伴一起在巴士裡想前暢遊，色系採用鮮艷紅色與淡粉紅的油漆牆面，整體視覺強烈，絕對是Hello Kitty的最愛。專案活動從即日起至12月31日止，並推出超殺驚喜優惠，期間的每週一可享全主題房型6折起，若是每週二入住還有全主題房型最低7折起，快至官網趕快把喜歡的主題房下訂起來囉！

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高雄漢來大飯店

官網：https://www.grand-hilai.com/

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