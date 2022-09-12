義大遊樂世界萬聖月開跑！五大關卡等勇者挑戰闖關 抽暢遊園區全年護照

過完中秋連假，下個節日就是西洋萬聖節啦！義大遊樂世界聽到大家想狂歡的心情，率先推出萬聖月活動！邀大家組成「女巫聯萌」，到10/31前入園價只要650元；而且園方設下五道關卡，只要闖過三關獲得蓋章認證，就可以抽園區的全年護照或是吉祥物，快揪好友一起化身女巫來挑戰～

圖／義大遊樂世界臉書

這次推出的「女巫聯萌」主題，入園費用為650元(售票至15：30止)，國旅補助期間入園，六日還特別加碼，前100名能吃到一杯哈根達斯冰淇淋！讓大家從裡到外透心涼！另外也先曝光第一波的「女巫的交易」及「萬聖趴」兩項活動。只要搭乘園區內指定的五項遊具：5D鬼船、VR主題館、飛越台灣飛行劇院、4D身歷奇境、天神試煉戰其中的三項，獲得三個魔法集章，就有機會得到聯萌禮物、全年護照或吉祥物玩偶；將於10/8登場的「萬聖趴」，邀請到YOYO哥哥姊姊、溫妮熱情開唱，還有舞者快閃的精彩表演，大家別錯過！

圖／義大遊樂世界臉書

義大世界更預告了還有許多精彩任務將陸續釋出，請持續鎖定官網及臉書，要帶給大家最精彩的萬聖狂歡月！

圖／義大遊樂世界臉書

義大遊樂世界「女巫聯萌」

入園650元，售票至15：30止

國旅補助期間六日特別加碼：前100名送哈根達斯冰淇淋一杯

「女巫的交易」闖關活動

5D鬼船、VR主題館、飛越台灣飛行劇院、4D身歷奇境、天神試煉戰，五項選三項搭乘，獲得三枚集章可抽獎

＊闖關卡索取地點－於上述指定遊具處，向工作人員索取

＊闖關卡投遞點－Ｂ區聖托里尼商店

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