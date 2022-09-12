義大遊樂世界萬聖月開跑！五大關卡等勇者挑戰闖關 抽暢遊園區全年護照
過完中秋連假，下個節日就是西洋萬聖節啦！義大遊樂世界聽到大家想狂歡的心情，率先推出萬聖月活動！邀大家組成「女巫聯萌」，到10/31前入園價只要650元；而且園方設下五道關卡，只要闖過三關獲得蓋章認證，就可以抽園區的全年護照或是吉祥物，快揪好友一起化身女巫來挑戰～
這次推出的「女巫聯萌」主題，入園費用為650元(售票至15：30止)，國旅補助期間入園，六日還特別加碼，前100名能吃到一杯哈根達斯冰淇淋！讓大家從裡到外透心涼！另外也先曝光第一波的「女巫的交易」及「萬聖趴」兩項活動。只要搭乘園區內指定的五項遊具：5D鬼船、VR主題館、飛越台灣飛行劇院、4D身歷奇境、天神試煉戰其中的三項，獲得三個魔法集章，就有機會得到聯萌禮物、全年護照或吉祥物玩偶；將於10/8登場的「萬聖趴」，邀請到YOYO哥哥姊姊、溫妮熱情開唱，還有舞者快閃的精彩表演，大家別錯過！
義大世界更預告了還有許多精彩任務將陸續釋出，請持續鎖定官網及臉書，要帶給大家最精彩的萬聖狂歡月！
義大遊樂世界「女巫聯萌」
入園650元，售票至15：30止
國旅補助期間六日特別加碼：前100名送哈根達斯冰淇淋一杯
「女巫的交易」闖關活動
5D鬼船、VR主題館、飛越台灣飛行劇院、4D身歷奇境、天神試煉戰，五項選三項搭乘，獲得三枚集章可抽獎
＊闖關卡索取地點－於上述指定遊具處，向工作人員索取
＊闖關卡投遞點－Ｂ區聖托里尼商店
延伸閱讀：
．超即時中秋煙火秀！淡水漁人碼頭9／11、18、25 各場4K影像直播 直擊現場的璀璨煙花
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言