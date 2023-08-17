偏鄉漁村大逆襲！ 雲林《成龍濕地流動藝術饗宴》受國際肯定 勇奪德國紅點殊榮

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《成龍濕地流動藝術饗宴》由表演藝術團隊演出，搭配笛聲劃出時光長弧、鼓聲撼動日光照耀粼粼水波，將成龍村的強勁生命力展現一覽無遺。　圖：雲林縣政府文化觀光處／提供
《成龍濕地流動藝術饗宴》由表演藝術團隊演出，搭配笛聲劃出時光長弧、鼓聲撼動日光照耀粼粼水波，將成龍村的強勁生命力展現一覽無遺。　圖：雲林縣政府文化觀光處／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】雲林再傳捷報！「2023德國紅點品牌暨傳達設計大獎」日前公布獲獎資訊， 雲林縣政府文化觀光處主辦的《成龍濕地流動藝術饗宴》，成功榮獲「空間傳達/活動設計」（Spatial Communication-Event Design）獎項殊榮。

「流動藝術饗宴」是文化觀光處處長陳璧君於疫情期間策劃出的雲林活動品牌，將表演藝術與古蹟歷建、自然環境景點融合一體的沉浸式演出型態，成功打破劇場舞台的框架，讓表演型態呈現更加多元樣貌，推出後獲得民眾高度迴響，而《成龍濕地流動藝術饗宴》是其中最令人驚豔的活動安排，也成為她上任文化觀光處以來所斬獲的第14座國際獎項殊榮。

雲林縣設計美學及美感敏銳度在這幾年大幅度前進，也讓《成龍濕地流動藝術饗宴》獲得「2023德國紅點品牌暨傳達設計大獎」肯定。　圖：雲林縣政府文化觀光處／提供
雲林縣設計美學及美感敏銳度在這幾年大幅度前進，也讓《成龍濕地流動藝術饗宴》獲得「2023德國紅點品牌暨傳達設計大獎」肯定。　圖：雲林縣政府文化觀光處／提供

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君指出，成龍濕地是雲林縣重要觀光景點，最美麗的時刻正是夕陽即將落下、落日餘暉與水面相互倒映出的景色。2020成龍濕地流動藝術饗宴《綻放》，就是以此為設計發想，以濕地為背景，邀請雲林縣傑出演藝團隊－太日樂集及趙敦毅老師聯合演出，呈現環境藝術之美，以自然生態為主題，經由表演者的音樂和舞蹈展現成龍濕地生命能量，並透過生態餐桌、在地食材等表達對土地的感恩和帶動地方產業特色。

2022成龍濕地國際環境藝術季《洄光》，更擴大沉浸式演出構想，由太日樂集藝術總監張呈遠結合在地夕陽餘暉美景，搭配李蕢至老師設計的裝置藝術《種子》，讓太日樂集和森森不息街頭劇場合作演出中，藉由笛聲劃出時光長弧，鼓聲撼動日光照耀粼粼水波，感受成龍村的生命力。

指標大獎為雲林加冕　打造國際全新能見度

▲《成龍濕地流動藝術饗宴》以自然生態為主題，透過表演者的音樂和舞蹈，呈現成龍濕地的生命能量。　圖：雲林縣政府文化觀光處／提供
▲《成龍濕地流動藝術饗宴》以自然生態為主題，透過表演者的音樂和舞蹈，呈現成龍濕地的生命能量。　圖：雲林縣政府文化觀光處／提供

陳璧君表示，德國紅點設計獎與德國 iF 設計獎、美國 IDEA 設計獎、日本 Good Design Award 並列為全球4大指標國際設計競賽，自1955年創辦至今，早已成為全球 設計的風向標之一，得獎作品所使用的紅點標誌更廣受國際認可，被視為全球公認的卓越設計標章。文化觀光處能獲得這份殊榮相當不容易，也顯示出公部門設計美學及美感敏銳度，在這幾年已經大幅度的翻轉及前進，並藉由獲獎讓全世界看見雲林的美，成功行銷在地觀光。

雲林縣長張麗善表示，成龍濕地最大特色，在於與村落居民共生共存，休戚與共，居民守護自己居住的濕地，由下而上影響各界，現在也朝著其他濕地推廣單位推展生態保育、藝文扎根、向海洋學習的示範基地前進。2010年起舉辦「成龍濕地國際環境藝術節」延續至今的流動藝術饗宴，以環境藝術為核心，經由駐地藝術家與當地居民的合作，在就地取材、在地參與、共同創作、引介後續交流的種種裝置藝術等過程，引領社區居民與社會大眾關注濕地與人的環境議題，成為自然生態結合環境藝術季的標竿村落。

▲成龍濕地是雲林縣重要觀光景點，藉由《成龍濕地流動藝術饗宴》讓人與環境的互動更為緊密。　圖：雲林縣政府文化觀光處／提供
▲成龍濕地是雲林縣重要觀光景點，藉由《成龍濕地流動藝術饗宴》讓人與環境的互動更為緊密。　圖：雲林縣政府文化觀光處／提供

透過藝術行動，創造亮眼的參與人次，濕地生態與藝術相互融合，帶動社會大眾關注濕地與生態的環境議題，並結合聯合國SDGS永續發展指標，讓成龍濕地從逆境中翻轉，創造地方產業經濟提升，擾動成為「生態保育、藝文扎根」的國際永續藝術村。

今年成龍濕地藝術季活動預計在10/14、15辦理，未來雲林縣政府亦將持續在推廣成龍濕地藝術活動上繼續努力。

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