東北角海岸現「螢」蹤 賞鯨、賞螢、賞潮間活動熱力登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】雖然疫情延燒，但交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱管理處），在遵照「中央防疫中心」規範下，辦理串聯賞鯨、賞螢、賞鳥、賞百合、賞潮間帶及牽罟的「2022東北角「螢」接「鯨」喜生態旅遊」活動！

每年4月中至5月中，也是東北角海岸轄區螢火蟲數量最多、最亮眼時候，管理處特別舉辦行銷活動協助產業提振信心，增加經濟收益；同時為推展深度體驗路線和品質，也培訓了23位綠色導遊，擔任遊程解說員，並於活動中安排授證，同時帶領大家一遊「石底大斜坑」廢棄礦場開「螢」火晚會，一閃一閃青綠色星河環抱，引起一陣陣驚奇，彷彿跟螢火蟲豔遇，景緻浪漫唯美。

▲平溪、菁桐的螢火蟲漫天飛舞。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲2022東北角「螢」接貴客啟動儀式，期望賞螢季活絡地方經濟。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

管理處馬惠達處長表示，螢火蟲具有生態指標意義，其居住條件需要非常乾淨的環境，東北角風景區常年來積極推動環境保育及維護生態資源，每年4、5月就是賞螢最好時節，觀光圈有幾處熱門賞螢景點，非常適合規劃一日、二日遊行程，例如：新北平溪菁桐坑、雙溪平林休閒農場、貢寮龍崗社區，石碇三才靈芝生態農場、坪林水德里合歡營地、深坑青山香草園、雙溪茶花莊等；宜蘭則有頭城農場、藏酒酒莊、鳳凰宿甲蟲生態民宿、天山休閒農場、香格里拉休閒農場、童話村有機農場民宿、石頭屋蝴蝶農場及南澳農場等，其好山好水可以迎來好多螢火蟲，只要晴天都能看到美麗的螢火蟲飛舞風景，歡迎大家走進山林間探索生命的奧妙。

螢火蟲專家陳燦榮老師指出，東北角4-5月螢火蟲品種，大部份以「黑翅螢」發黃綠色光、「紅胸黑翅螢」會發橙色光居多，另外，也有「黃緣螢」、「山窗螢」、「黃胸黑翅螢」、「大端黑螢」等，這幾年生態旅遊盛行，建議初次賞螢者，到私人景點比較好，因為設備齊全、安全性高，再者遊客到復育區隨意走動，不僅容易扼殺幼蟲，並會造成危險，大家在賞螢體驗之餘，不要忘了關閉手電筒、拍照不開閃光燈、不吵鬧，別讓外在的干擾危害螢火蟲的生存。

新北市觀光導遊協會總幹事林杉柏指出，螢火蟲季到菁桐坑社區，「礦山尋寶賞螢趣」遊程，包括導覽菁桐火車站、老街、日式宿舍群、煤礦工業遺址，還有「菁桐復育DIY」、以及「石底大斜坑」賞螢、放天燈祈福許願等內容，因疫情及維護賞螢生態品質，每天報名上限120人，相關活動內容及報名，請上「菁桐100工作站」粉專查詢。 菁桐里長鄭賢良說，到平溪菁桐賞螢，白天可逛老街嚐美食，傍晚到「石底大斜坑」，賞漫天飛舞螢火蟲，地方希望此廢棄煤坑，未來能再活化利用，「螢」造更多觀光商機！

▲4/22平溪區菁桐坑、4/29頭城休閒農場，各有「螢火晚會」免費賞螢活動。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

為推廣生態旅遊，管理處同步推出免費賞螢活動，4/22平溪區菁桐坑、4/29頭城休閒農場，各舉行一場「螢火晚會」，報名條件：需滿7歲以上、並至東北角轄區景點拍照打卡，上傳粉絲頁按讚者、出示打過二劑疫苗黃卡等，採預約報名制，報名時間從4/14上午9點開放，每場限100人。

另外，宜蘭縣府推六大賞螢行程，包含：頭城農場、小礁溪匏崙村、枕頭山休閒農業區、天山農場、香格里拉農場以及英士部落，活動4/15-5/31提供給來宜蘭住宿合法旅宿的旅客，可憑住宿憑證（收據或發票）免費參加，限量1千名。

此外，管理處整合旅行社及大東北角觀光圈業者，聯合推出國旅劵「買千元送200」促銷方案，觀光局加碼舉辦抽獎活動！相關國旅劵優惠洽各大旅行社、活動內容及報名資訊，請上東北角觀光資訊網及「東北角之友」Facebook粉絲專頁查詢。

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