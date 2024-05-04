快訊

「7旬老人還在用iPhone 8」要換哪一支手機？果粉曝長輩機要考慮1關鍵

「美國最強炸雞」台灣首店確定進駐台北車站商圈！Google立即搜尋找得到

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／官方Popeyes網站
圖／官方Popeyes網站

想吃「美國最強炸雞」再等等！日前知名「Popeyes」速食店將在台灣2024成立首店，新而展店引起熱門話題，如今地點也確認了，台灣首店就是Google地圖的「Popeyes許昌店」，確定目前裝潢中，想吃的「炸雞粉」要再等等了！

碧昂絲陶晶瑩都愛這款「Popeyes」炸雞

曾經受到知名名人的推崇，像是天后碧昂絲、喬納斯兄弟、Cardi B等歐美明星都讚不絕口，台灣主持天后陶晶瑩也曾公開表示「認為最好吃的炸雞」，全球40個國家超過4000家分店，還沒在台正式開幕就引起不少話題。

圖／官方Popeyes網站
圖／官方Popeyes網站

Popeyes許昌店正式進駐台灣，2024年盛大開幕

日前Google地圖已悄悄放上地址，地址就在台北車站商圈，還有圖示幽默公告「雞還沒孵出來，之後再過來」、「裝潢中 先放3D圖 讓你有想像」等，持續製造話題引起網友討論。搜尋「Popeyes許昌店」即可找到。

圖／官方Popeyes網站
圖／官方Popeyes網站

圖／官方Popeyes網站
圖／官方Popeyes網站

Popeyes雞柳條也是熱門必點

「Popeyes」以酥脆黃金炸雞為名，不過不僅如此，除了炸雞漢堡外，過去其「雞柳條」也是受到美食饕客熱烈歡迎，真的可以好好期待一下了。UDN小編將持續更新最新消息，敬請期待！

圖／旅遊美食特約記者 萊點特別拍攝
圖／旅遊美食特約記者 萊點特別拍攝

圖／官方Popeyes網站
圖／官方Popeyes網站

編輯推薦

必點 漢堡 炸雞 美國 饕客

相關新聞

「美國最強炸雞」台灣首店確定進駐台北車站商圈！Google立即搜尋找得到

想吃「美國最強炸雞」再等等！日前知名「Popeyes」速食店將在台灣2024成立首店，新而展店引起熱門話題，如今地點也確認了，台灣首店就是Google地圖的「Popeyes許昌店」，確定目前裝潢中，想吃的「炸雞粉」要再等等了！

全球首間！君品酒店ＸDai Pennisi 西西里島的火烤美味

深耕義大利11年，在義大利擁有6間飯店、3家米其林星級餐廳的雲朗觀光集團，旗下的君品酒店攜手西西里島近60年的肉品世家D...

南部人不藏了！Ｎ訪都不膩 觀光工廠限定版「幸福吃到飽」只要138元 光吃「這2樣」就回本

150元有找！吃到飽話題熱絡，除了各大知名品牌外，親民的平價吃到飽同樣競爭激烈。「奇美食品 幸福工廠」一直是南部人口袋名單，...

滿到溢出來！台北福華手抓海鮮桶、德墨美食吃到飽

台北福華變年輕了！彩虹座自助百匯即起推出的「德墨美食盛宴」，各種酸辣風味登場，現場還有多樣繽紛布置，服務人員也穿上墨西哥...

母親節超值組合！ 頂呱呱99元套餐優惠、澎派餐下殺64折、2大夯品買一送一

母親節除了名牌包，還可以送「呱呱包」！頂呱呱推百元有找99元餐，下殺64折，更有團聚首選75折母親節大餐，超大份量滿足聚餐好食光！

炸雞控出動！ Bonchon「本村炸雞」台北首店打卡請吃雞腿、「暖男炸雞」麻辣花椒3新品上市89折

炸雞控出動！ Bonchon「本村炸雞」台北首店打卡請吃雞腿、「暖男炸雞」麻辣花椒3新品上市89折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。