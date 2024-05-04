「美國最強炸雞」台灣首店確定進駐台北車站商圈！Google立即搜尋找得到

想吃「美國最強炸雞」再等等！日前知名「Popeyes」速食店將在台灣2024成立首店，新而展店引起熱門話題，如今地點也確認了，台灣首店就是Google地圖的「Popeyes許昌店」，確定目前裝潢中，想吃的「炸雞粉」要再等等了！

碧昂絲陶晶瑩都愛這款「Popeyes」炸雞

曾經受到知名名人的推崇，像是天后碧昂絲、喬納斯兄弟、Cardi B等歐美明星都讚不絕口，台灣主持天后陶晶瑩也曾公開表示「認為最好吃的炸雞」，全球40個國家超過4000家分店，還沒在台正式開幕就引起不少話題。

圖／官方Popeyes網站

Popeyes許昌店正式進駐台灣，2024年盛大開幕

日前Google地圖已悄悄放上地址，地址就在台北車站商圈，還有圖示幽默公告「雞還沒孵出來，之後再過來」、「裝潢中 先放3D圖 讓你有想像」等，持續製造話題引起網友討論。搜尋「Popeyes許昌店」即可找到。

圖／官方Popeyes網站

圖／官方Popeyes網站

Popeyes雞柳條也是熱門必點

「Popeyes」以酥脆黃金炸雞為名，不過不僅如此，除了炸雞漢堡外，過去其「雞柳條」也是受到美食饕客熱烈歡迎，真的可以好好期待一下了。UDN小編將持續更新最新消息，敬請期待！

圖／旅遊美食特約記者 萊點特別拍攝