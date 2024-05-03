炸雞控出動！ Bonchon「本村炸雞」台北首店打卡請吃雞腿、「暖男炸雞」麻辣花椒3新品上市89折

炸雞控有口福了！ 不只橋村炸雞、BHC炸雞來台，最新號稱紐約最好吃的「Bonchon chicken本村炸雞」也要登台了，即起前往北車店拍照打卡，開幕時就免費吃炸雞腿；暖男炸雞看準台灣人愛麻辣鍋，推出3款「麻辣花椒」新品，顛覆對傳統炸雞的想像。

圖／翻攝bonchonchicken IG

本村韓式炸雞於2002年韓國釜山誕生，曾被《紐約時報》評選為「紐約最好吃炸雞」，近期確定首度進軍台灣，而台灣首店選在人潮最多的微風台北車站2樓，預計6月開幕。

圖／翻攝bonchonchicken IG

業者最近於Bonchon Chicken 本村韓式炸雞臉書帶來開幕暖身活動，即日起至開幕前，於微風台北車站2樓「與Bonchon首店背板」合照，公開上傳至個人頁面(FB、IG、TikTok)，並公開打卡並加上「#BonchonChicken北車店」，即能於開幕7天內，來店內用消費出示畫面，立即免費兌換雞腿乙支 (每日限量20支)，換完為止。

圖／翻攝Bonchon Chicken 本村韓式炸雞臉書

暖男炸雞看準台灣人喜歡吃麻辣鍋，顛覆想像推出3款麻辣花椒系列新品「麻辣花椒焦糖炸雞」、「麻辣花椒蒜香炸雞」，以及「麻辣花椒紅糟豬排」。

圖／暖男炸雞提供

為了讓舊雨新知，都能來嘗鮮這次特別推出的新品，暖男炸雞也祭出優惠活動「當暖男遇上麻辣花椒」，民眾只要在5/4至5/12期間，到暖男炸雞消費不限金額，無論新品、舊愛一律打89折優惠。