快訊

後悔讓余苑綺出嫁！余天怒女婿淪車手「急尋外孫」：已2天沒上學

賴清德國宴首移台南綠委讚「不忘根本」 藍酸：幫弊案沖喜

炸雞控出動！ Bonchon「本村炸雞」台北首店打卡請吃雞腿、「暖男炸雞」麻辣花椒3新品上市89折

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／暖男炸雞提供、翻攝bonchonchicken IG
圖／暖男炸雞提供、翻攝bonchonchicken IG

炸雞控有口福了！ 不只橋村炸雞、BHC炸雞來台，最新號稱紐約最好吃的「Bonchon chicken本村炸雞」也要登台了，即起前往北車店拍照打卡，開幕時就免費吃炸雞腿；暖男炸雞看準台灣人愛麻辣鍋，推出3款「麻辣花椒」新品，顛覆對傳統炸雞的想像。

圖／翻攝bonchonchicken IG
圖／翻攝bonchonchicken IG

本村韓式炸雞於2002年韓國釜山誕生，曾被《紐約時報》評選為「紐約最好吃炸雞」，近期確定首度進軍台灣，而台灣首店選在人潮最多的微風台北車站2樓，預計6月開幕。

圖／翻攝bonchonchicken IG
圖／翻攝bonchonchicken IG

業者最近於Bonchon Chicken 本村韓式炸雞臉書帶來開幕暖身活動，即日起至開幕前，於微風台北車站2樓「與Bonchon首店背板」合照，公開上傳至個人頁面(FB、IG、TikTok)，並公開打卡並加上「#BonchonChicken北車店」，即能於開幕7天內，來店內用消費出示畫面，立即免費兌換雞腿乙支 (每日限量20支)，換完為止。

圖／翻攝Bonchon Chicken 本村韓式炸雞臉書
圖／翻攝Bonchon Chicken 本村韓式炸雞臉書

暖男炸雞看準台灣人喜歡吃麻辣鍋，顛覆想像推出3款麻辣花椒系列新品「麻辣花椒焦糖炸雞」、「麻辣花椒蒜香炸雞」，以及「麻辣花椒紅糟豬排」。

圖／暖男炸雞提供
圖／暖男炸雞提供

為了讓舊雨新知，都能來嘗鮮這次特別推出的新品，暖男炸雞也祭出優惠活動「當暖男遇上麻辣花椒」，民眾只要在5/4至5/12期間，到暖男炸雞消費不限金額，無論新品、舊愛一律打89折優惠。

圖／暖男炸雞提供
圖／暖男炸雞提供

編輯推薦

炸雞

相關新聞

炸雞控出動！ Bonchon「本村炸雞」台北首店打卡請吃雞腿、「暖男炸雞」麻辣花椒3新品上市89折

炸雞控出動！ Bonchon「本村炸雞」台北首店打卡請吃雞腿、「暖男炸雞」麻辣花椒3新品上市89折

咖啡控小確幸！ 四大超商週末優惠 美式「買一送一」 拿鐵、紅茶「第2杯10元」

咖啡控開喝！ 超商週末優惠 美式「買一送一」 拿鐵、紅茶「第2杯10元」

「生魚片」變蛋糕！5間「母親節特色蛋糕」傳達心意

母親節的腳步越來越近，想好要買什麼蛋糕幫媽媽慶祝嗎？百年歷史的「辻利茶舗」限時推出3種口味的巴斯克蛋糕，並可享限時優惠價...

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

foodpanda的雲端超市「pandamart熊貓超市」傳出即將終止服務，對此foodpanda證實：「隨著生鮮雜貨外...

媽媽同行享88折、加送乳酪塔！築間5品牌享母親節優惠

隨著母親節即將到來，築間餐飲集團集結旗下「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」、「繪馬別邸」、「有之和牛鍋物放題」及「本格...

5大飯店「母親節」優惠1次看！住房餐飲蛋糕統統有

2024年來到了5月了，5月也是母親節慶祝的日子，各大飯店業者也推出多重優惠活動，UDN小編特地整理5大飯店的母親節優惠，滿額抽珍珠鑽飾或住宿與蛋糕優惠等，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。