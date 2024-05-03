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咖啡控小確幸！ 四大超商週末優惠 美式「買一送一」 拿鐵、紅茶「第2杯10元」
周末小確幸今天開喝！ 四大超商迎接5月第一個週末，紛紛推出咖啡和多款飲品優惠活動，全家即日起於全門市祭出限時3天「2大咖啡飲品第2杯10元」優惠，7-ELEVEN今、明也有精品咖啡及紅茶指定風味飲品任選第2杯半價，把握機會喝一波！
●7-ELEVEN
7-ELEVEN今(5/3)、明(5/4)兩天CITYPRIMA精品咖啡指定風味飲品任選「第2杯半價」，品項有紅玉18精品拿鐵、橙香陽光冰磚精品美式、精品燕麥拿鐵；另外即起至5/5推出一連三天優惠，品項包括「CITY PRIMA大杯精品美式買1送1」、「CITY CAFE大杯冰皇家伯爵紅茶拿鐵／大杯冰贅澤八女抹茶拿鐵同價位第2杯10元」、「CITY TEA一顆檸檬青茶／香鑽水果茶同價位第2杯10元」。
●全家
全家即日起至5/5，連3天於全門市祭出「2大咖啡飲品第2杯10元」優惠，優惠品項有「Let’s Café特大杯經典拿鐵(限同品項)」、「搖搖茶吧荔枝貴妃紅茶(限同品項)」，且冷熱不限。另，即日起至5/28，單品美式／拿鐵中杯任選2杯99元。此外，Let’s Café將「蜜瓜楓糖香」巴西玫瑰鑽香氣封存在卡片中，卡片內贈小熱單品美式1杯(價值60元)。
●萊爾富
萊爾富推出Hi café特大杯泰式奶茶，添加飛燕牌煉乳，單杯售價55元，5/1至5/28還有指定奶茶特價49元，品項包含特大杯泰式奶茶、特大杯紅茶拿鐵、特大杯黑糖珍珠奶茶、大杯草莓風味茶歐蕾。此外，即日起至5月3日，購買Hi Café特濃美式/特濃拿鐵(冰熱任選)同品項買1送1。
●OKmart
犒賞一下，快來杯莊園級咖啡，OKmart今天(5/3)大杯莊園級美式／拿鐵含濃厚系列(限店販售)同品項買2送1。
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