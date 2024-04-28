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Mango控GO！ Mr.Wish推4款芒果系手搖 用喝得甜點系新品「楊枝甘露」極爆料、「芒果雪麻糬」奶香超療癒

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Mr.Wish提供
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芒果控的消暑飲品，非Mr.Wish鮮果茶玩家莫屬了！ Mr.Wish一口氣推出4款芒果季手搖飲料，即日起全台Mr.Wish開賣，其中2款今夏最有特色新品一定要嚐的是料超多的「楊枝甘露」，以及超療癒「芒果雪麻糬」。迎接5/1勞動節，凡Mr. Wish APP會員還有「芒果季系列飲品(L)任選2杯折30元」，快來嚐鮮一波！

圖／Mr.Wish提供
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Mr.Wish今夏不能錯過的芒果系列飲品，除了有經典款「愛文芒果冰沙」、「芒果厚奶」，再為大家推薦超級爆料款的「楊枝甘露」，內含5種料，以愛文芒果冰沙為基底，搭配清新果香葡萄柚肉，結合西米露的咀嚼口感又能喝到芒果果肉，再以香濃的椰奶進行畫龍點睛，一整杯豐富層次滿滿。

圖／Mr.Wish提供
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而更療癒的甜點系新品「芒果雪麻糬」，以濃郁鮮奶製成綿綿雪麻糬，可以直接用喝的，雪麻糬搭上愛文芒果特調厚奶冰沙，絲滑入口同時品嚐到清爽芒果+融合雪麻糬糯糯的奶香口感，成為芒果控必得嚐鮮的好味道！

圖／Mr.Wish提供
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除了5/1勞動節優惠之外，5月份更推出加碼活動，凡申辦Mr.Wish會員卡並綁定Mr.Wish APP會員，在5月的每週三會員日即享指定飲品優惠，包含今夏消暑的芒果季飲品，以及滿120元折25元優惠，週週優惠品項不同，飲料控們手刀追起來！

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Mr.Wish 手搖 甜點 芒果

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