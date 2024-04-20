快訊

中東地區鬆一口氣！BBC：以色列、伊朗互打應已落幕

吹電風扇消暑出現「3狀況」不要用了！台電警告：不是有風就安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熄燈倒數快衝！ 「果然匯」明曜店5/12謝幕 分享照片抽好禮 「護照」集點buffet免費吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／果然匯提供
圖／果然匯提供

人氣蔬食自助餐廳要少一家了！ 饗賓餐旅集團旗下「果然匯明曜店」因商場租約到期，今年5/12為最後營業日。為了感謝一路支持的顧客們，明曜店特地設置打卡牆、拍立得服務、贈專屬相框，準備向所有朋友好好道別！

圖／果然匯提供
圖／果然匯提供

圖／果然匯提供
圖／果然匯提供

果然匯第一間門市「明曜店」創立於2013年，經營了11個年頭，平均來客數每年破20萬人次，累積了不少忠實顧客，更於2016年獲CNN認證為世界十大素食城市台北的代表餐廳。

果然匯創始店傳將熄燈。圖/饗賓集團提供
果然匯創始店傳將熄燈。圖/饗賓集團提供

在倒數熄燈的這段日子，留下彼此美好回憶，5/12前拍照並於活動官網分享照片，有機會獲得低壓燜煮鍋、果然獎匯餐券等豐富品，快來再次回味並試試手氣。

饗賓並同步發放「果然匯護照」活動，只要於11/30前，至果然匯天母店及板橋店用餐蓋集點章，集滿6點後，隔日起至12/27期間，可到兩間分店兌換平假日成人全餐期1客，護照數量有限，發完為止。

圖／果然匯提供
圖／果然匯提供

編輯推薦

Buffet 熄燈

相關新聞

熄燈倒數快衝！ 「果然匯」明曜店5/12謝幕 分享照片抽好禮 「護照」集點buffet免費吃

熄燈倒數快衝！ 「果然匯」明曜店5/12謝幕 分享照片抽好禮 「護照」集點buffet免費吃

米其林星廚林菊偉轉戰台灣菜！元紀「一桌一茶席」迎賓

從優雅的山林雅居「溪山行館」、與雲品國際合作打造頂奢宴會品牌「蘭克斯特 」，到前進台北開啟頂級法式餐廳「le beauj...

299元甜點無限吃！ 茶茶小王子「宇治抹茶季吃到飽」每日限量40名　沒排到還能免費嚐霜淇淋

甜點無限吃！ 茶茶小王子「宇治抹茶季吃到飽」限時299元 每日限量40名、沒排到還能免費嚐霜淇淋1份

寒舍艾美「母親節」早鳥蛋糕88折開跑！再推限定媽咪「龍蝦蟹腳」大餐、入住再送香水

為迎接溫馨的母親節，「台北寒舍艾美酒店」規劃一系列住房與餐飲活動，感謝辛勞的媽咪。從5月1日至5月26日的週末，推出「媽咪最艾美」住房專案，豪華客房每晚9,999元起+15.5%，專案含馥馬爾香氛出版社香水與翌日早餐。寒舍食譜母親節套餐由主廚吳銘儒嚴選頂級食材，每位3,880元+10%，探索廚房更於5月11日與12日加碼推出美味龍蝦與雪蟹腳，滿額消費即可獲得KILIAN PARIS香水，多重好康只有媽咪享受得到！

肯德基×伊藤久右衛門！「宇治抹茶白玉蛋撻」新上桌

多次推出聯名口味蛋撻的「肯德基」，本季攜手日本京都百年抹茶專賣店「伊藤久右衛門」，聯名推出「宇治抹茶白玉蛋撻」，並可享加...

不是鼎泰豐！孫藝珍「小籠包餐廳」曝光 女神最愛螃蟹

韓國女神孫藝珍日前首訪台灣，一舉一動都倍受外界重視。孫藝珍在登台時，就透露將安排「吃小籠包」的行程。但隨著個人社群照片曝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。