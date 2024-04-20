聽新聞
test
0:00 / 0:00
熄燈倒數快衝！ 「果然匯」明曜店5/12謝幕 分享照片抽好禮 「護照」集點buffet免費吃
人氣蔬食自助餐廳要少一家了！ 饗賓餐旅集團旗下「果然匯明曜店」因商場租約到期，今年5/12為最後營業日。為了感謝一路支持的顧客們，明曜店特地設置打卡牆、拍立得服務、贈專屬相框，準備向所有朋友好好道別！
果然匯第一間門市「明曜店」創立於2013年，經營了11個年頭，平均來客數每年破20萬人次，累積了不少忠實顧客，更於2016年獲CNN認證為世界十大素食城市台北的代表餐廳。
在倒數熄燈的這段日子，留下彼此美好回憶，5/12前拍照並於活動官網分享照片，有機會獲得低壓燜煮鍋、果然獎匯餐券等豐富品，快來再次回味並試試手氣。
饗賓並同步發放「果然匯護照」活動，只要於11/30前，至果然匯天母店及板橋店用餐蓋集點章，集滿6點後，隔日起至12/27期間，可到兩間分店兌換平假日成人全餐期1客，護照數量有限，發完為止。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言