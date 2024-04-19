週末優惠好好喝！ 星巴克飲料「買1送1」 超商咖啡、霜淇淋「第2件10元」
週末喝好康看過來！自4/19至4/21前往星巴克全台門市購買2杯特大杯飲料，其中一杯則由星巴克招待，另有全家便利商店、7-ELEVEN、萊爾富也在同一期間推出拿鐵或美式，以及霜淇淋第2支10元優惠，千萬不要錯過！
●星巴克
星巴克推出好友分享日活動，4/19至4/21期間11:00～20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
●全家便利商店
全家限時3天，4/19至4/21推出會員限定大杯Let's Café特濃拿鐵第2杯10元、大杯私品茶濃厚靜岡抹茶拿鐵第2杯10元、Fami!ce霜淇淋不限口味第2支10元，加價10元再送Pocky香蕉棒一盒。
●7-ELEVEN
7-ELEVEN慶祝新開幕，4/19至4/21推出CITY CAFE大杯美式與厚乳拿鐵、CITY PRIMA精品大杯美式、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA香鑽水果茶，相同品項冰熱任選第2杯10元。
●萊爾富
萊爾富超值購自即起至月底4/28，推出周五、六、日限定優惠，特大杯美式與拿鐵相同品項買3送2。
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