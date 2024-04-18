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台北上班族有福了！ 「上島珈琲店」松江南京店4/20開幕 全品項9折優惠、首3日滿額贈限量提袋

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝上島珈琲店Taiwan臉書
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松江南京商圈上班族快筆記！ 「上島珈琲店」將開設第七分店，進駐北市金融商圈重鎮—松江南京商圈，鄰近捷運松江南京站出入口，於4/20起正式開幕，推出全品項9折優惠，開幕首3日幸運的前50名消費滿額再贈送日本空運提袋！

圖／翻攝上島珈琲店Taiwan臉書
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創立於1933年的UCC，引領日本咖啡文化至今90餘年歷史，以職人精神將咖啡事業擴展到各領域，旗下咖啡店包含僅在日本與台灣開設的「上島珈琲店」、販售咖啡豆及週邊商品的「UCC Café Mercado」，以及擁有7種咖啡沖泡萃取方式的「COFFEE LOVER’s PLANET」精品咖啡旗艦店等不同店型。

圖／翻攝上島珈琲店Taiwan臉書
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這回「上島珈琲店」睽違4年再次展店，店裝選用深棕色和風木質搭配全景式明亮玻璃帷幕與牙白色壁面，承襲其溫潤質樸的日式傳統咖啡文化意象，座位區共設置有65席，分散於舒適沙發座、小型桌位區、玻璃帷幕區等。

同時，針對台日上班族分秒必爭的工作特性，日本UCC專門派員來台研發可立即帶著走的日式風味餐點。台灣原創人氣三明治「WASABI醬牛肉濃厚起司三明治」，特選清香爽口的WASABI、濃郁的EMMENTALER起司和牛肉，展現絕妙組合；而另一款人氣商品「B・L・T起司蛋三明治」，以多汁培根、番茄和萵苣組成，添加起司和水煮蛋，份量十分飽足。

圖／翻攝上島珈琲店Taiwan臉書
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店內入口處設置有TO GO咖啡區及專用菜單，採用滴漏式沖煮咖啡機，導入無需在收銀台排隊的手機點餐服務，讓上班族能避免擁擠、快速取餐。而UCC獨創的咖啡機ーDrip Master(咖啡大師)，是日本獨家技術研發的特殊仿手沖機，更新萃取出甜美咖啡果實的Crystal Taste，成功重現專業職人的精緻手藝。

圖／翻攝上島珈琲店Taiwan臉書
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圖／翻攝上島珈琲店Taiwan臉書
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『上島珈琲店』松江南京店

地址：台北市中山區松江路125號

營業時間：平日AM7:30~PM20:00、假日AM8:00~PM20:00

開幕限定優惠活動：

1.4/20至4/22開幕首3日，前50名消費滿300元，即贈送日本空運上島珈琲店品牌LOGO提袋。

2.4/20至4/30出示官方LINE好友開幕活動頁面，可享「全品項9折」優惠。

3.4/20至5/12凡購買咖啡豆、濾掛或咖啡器具商品滿888元，即贈送UCC品牌LOGO麻布袋。

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