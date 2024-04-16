「買一送一券」試手氣！ 添好運10週年慶「來店刮好運」、首間街邊店插旗高雄5月開幕

「添好運」港式點心專門店登台滿十週年，過往於台灣多是以百貨商場作為展店據點，5月中旬將於高雄左營裕誠商圈開出全台首間「獨立街邊店」，更推出來店刮好運活動，有機會獲得甜品或飲品買一送一兌換券。

添好運高雄富民店外觀。圖／和億生活集團提供

全台第一間添好運曾經創下單日營收破百萬，平均每17秒就賣出一顆的光榮佳績，深耕台灣10年，將於5月中旬，於高雄裕誠路與富民路商圈開出首間獨立街邊店，全新旗艦形象店採用全新形象風格，以「一個好運的地方」為主題，結合好運元素與經典港式點心風格進行點綴。

全新旗艦形象店。圖／和億生活集團提供

歡慶好運10週年，好運來襲首波優惠，即日起至5/31，推出來店刮好運活動，人人可刮好運試手氣，可立即獲得「甜品或飲品買一送一兌換券」，加入和億生活集團會員並消費滿1000元，集點再送「添好運流沙包」電子兌換券，活動期間全台添好運預計送出10萬份添好運流沙包，讓大家吃添好運更好運。

添好運 高雄富民店

地址：高雄市左營區富民路357號