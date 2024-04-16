跨界聯名再一波【CAFE!N x adidas】限定三葉草造型香脆可頌開賣 好吃又好拍別漏了

常與不同品牌聯名的咖啡品牌「CAFE!N」，這回與「adidas」跨界合作，以大膽玩色的精神、呼應「adicolor」系列，不只推出穿上adidas Originals品牌色的外帶杯，連杯套也有經典的綠、黃、紅、紫繽紛的顏色，還有期間限定的「三葉草扁可頌脆脆」，喜歡咖啡、想跟上時尚潮流的你別錯過。

圖／CAFE IN粉專

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04.15 MON. CAFE!N和adidas Originals TW跨界合作，以「A SURPRISE, ENDLESSLY TASTY. 」為這次的主題，幫外帶杯穿上了adidas Originals的品牌色，連杯套也有經典的綠、黃、紅、紫，傳達了大膽玩色的精神；輕食部分則是推出一口吃小米甜甜圈、莎莎醬熱狗堡，還有adidas的標誌-做成三葉草的扁可頌脆脆，微微甜味又香酥薄脆的可頌，不只好吃還好拍；飲品部分則是由紫薯冠軍拿鐵、西洋梨氣泡咖啡領軍，滿足咖啡控們的刁嘴。

圖／CAFE IN粉專

「adicolor」系列的餐點和咖啡從4/11到5/15於門市期間限定販賣；於門市單筆消費滿3000，可以兌換 adidas Originals x CAFE!N 合作的咖啡特調，或「adicolor CHILL!N」霜淇淋1支，單筆消費滿8000則送「Originals x CAFE!N」藍禮盒1組，絕對是大家這個夏天不能錯過的「食髦」單品！

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