全台最美希臘建築「限時2個月免費入園」！浪漫「巨型捧花」降落園區 攜手劍湖山推「一日遊雙園買1送1」
限時免門票！占地超過萬坪的絕美希臘式建築「蓋婭莊園」推出超霸氣「免費入園」活動，整個活動時間長達2個半月，免費入場大拍網美照，衝一波打卡經典希臘美學、壯觀城堡和日月鏡池。
位於嘉義大埔美產業園區的觀光工廠「蓋婭莊園」自去年暑假開幕後吸引大批朝聖人潮，由迪士尼建築設計團隊規劃設計的園區視覺，標準純白希臘式建築一飽眼福，結合希臘女神、守護神獸等元素，免飛歐洲就能拍到飽。
為慶「GAIA Goddess day 花漾女神節」，蓋婭莊園特別祭出為期長達2個月的女神限定「免費入園」活動，6/16前，只要頭部戴有「花朵相關配件」，即可免費入園，配件包含髮飾、耳環、帽子等，打扮漂亮一同迎接春日來臨，打卡全台最浪漫「巨型捧花」。
此外，蓋婭莊園攜手「劍湖山主題樂園」推出一日遊雙園獨家優惠專案，即日起至6/30，憑蓋婭莊園入園門票或發票到劍湖山樂園現場購票，可享「兩人同行999元（原價1,998元）」，等同於買一送一；另可憑劍湖山主題樂園門票到蓋婭莊園售票處購票，即享「兩人同行一人免門票」雙人入園只要100元。值得注意的是，該優惠不得與其他優惠併用。
而在4/30前，於劍湖山主題樂園現場購票（限全民學生票種799元以上）或在樂園內消費滿500元，可免費獲得蓋婭莊園門票一張，送完為止。
蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區
地址：嘉義縣大林鎮大埔美產業園區七路18號
營業時間：8:30-17:30
粉絲專頁：https://www.facebook.com/GAIA.MANOR
免費入園活動資訊
活動期間：即日起～2024/6/16
活動內容：只要頭部戴有「花朵相關配件（如髮飾、耳環、帽子）」，即可免費入園
注意事項：活動限女性、相關詳情以官方公告為準；本優惠不得與其他優惠併用，團體、遊覽車亦不適用
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