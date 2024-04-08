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去100次都不膩！薰衣草森林「免費入園」2日限定 「賞繡球花＋吃繡球花霜淇淋」最應景

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／薰衣草森林粉絲頁
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2日限定免費入園！熱門追花景點「薰衣草森林」開業至今到訪人次突破900萬，本次特別為響應環保推出限時開放「免費入園」，邀請舊雨新知一同來場愜意之旅，還能一覽繡球花螢火蟲季等必追美景

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圖／薰衣草森林粉絲頁
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知名遊憩景點「薰衣草森林」自2001年至今已吸引超過900萬名旅人來訪，為回饋大眾與響應環保，特別於4/13、4/14兩日開放「免費入園」，同步在新社園區和尖石園區推出為期一個月的「綠色旅遊來放電活動」，4/13至5/13，凡符合「響應永續資格者」可免費獲得總價值高達6,000元的「零碳永續森林數位券」，詳情請見薰衣草森林官網

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免費入園活動期間正逢「薰衣草森林 繡球花季」，放眼可及的紅粉和藍紫繡球花叢，美到讓人狂拍停下不來。拍累了還有質感美食可以好好犒賞一番，繡球花主廚特餐選用「迷迭香」搭配出森林才有的獨特風味，台中新社限定「迷迭香帶骨豬棒腿燉蘋果紅酒醬」和新竹尖石限定「迷迭香寶石鱸魚佐酸奶醬」；甜點部分則有十分應景的「繡球花霜淇淋」，有薰衣草、檸檬草等特殊口味，在熱天裡嘗上一口超清涼。

圖／薰衣草森林粉絲頁
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此外，「薰衣草森林 螢火蟲季」將於4/19、5/1起分別在新社園區、尖石園區開跑，邀請旅人參與一期一會的唯一夜間開場賞螢小徑。另有親近自然的各式深度體驗，如野植手作DIY、香草遊園等，詳情可於薰衣草森林粉絲頁查看。

圖／薰衣草森林粉絲頁
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薰衣草森林 2024繡球花期

時間：即日起～2024/6/23

地點：薰衣草森林新社店、尖石店同步登場

時間：平日10:30-18:30、假日10:00-18:30

粉絲專頁：https://www.facebook.com/lavenderforest.tw

圖／薰衣草森林粉絲頁
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DIY 繡球花 美景 薰衣草 螢火蟲 霜淇淋

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