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東北角特有「神秘綠植」開花了！穿越礁岩才能抵達的超級秘境 令人想Ｎ訪的「上癮景點」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yijiun_lee及IG@sam19671126授權
圖／IG@yijiun_leeIG@sam19671126授權

朝聖礁岩夾縫中的蓬勃生機！台灣東北角特有的神秘植物正值盛開期，在岩石縫間挺拔生長並開出朵朵黃色小花，與周遭礁岩藍天形成一幅如油畫般的絕美景緻，搭配夕陽灑下，令人驚呼「太美了」、「以為在外國」。

圖／IG@sam19671126授權
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圖／IG@yijiun_lee授權
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探險考驗體力！適逢東北角特有植物「岩大戟」花期，約到每年3、4月就能看見濱海岩縫間綻放的朵朵小黃花，在看似荒蕪的層疊岩塊中以鮮活的黃、綠色彩點綴，帶出格外神秘且動人的衝突美與氛圍。這塊秘境位於新北貢寮的龍洞岩場，IGer潮大叔分享了多張美圖吸引網友目光，紛紛大讚「好厲害的景」、「處處是美景」。

圖／IG@sam19671126授權
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潮大叔也直言該處的地景十分豐富，令人為之驚豔，更是一個會讓人一訪再訪的上癮景點。但也因為這處秘境不易到達，須爬越大大小小的岩塊，路徑不好走，建議造訪要結伴、帶上登山杖，注意岩縫落差。

潮大叔在探訪岩大戟的過程中發現未開花的台灣野百合蹤跡。圖／IG@sam19671126授權
潮大叔在探訪岩大戟的過程中發現未開花的台灣野百合蹤跡。圖／IG@sam19671126授權

值得提醒的是，由於近日強震後恐有岩壁落石，建議短期內不要造訪，可以先把這個海濱秘境存下來，待後續地況穩定再前往朝聖喔！

照片拍攝日期：2024/4/2

圖／IG@yijiun_lee授權
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