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嘉義新景點+1！ 4/4兒童節春遊賞花打卡　八掌溪南岸「可愛童話屋+波斯菊花海」超美金黃花毯登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@bruce570318授權、中埔鄉公所提供
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花控趁著兒童節連假來報到！ 嘉義最新賞花新景點「花．寶貝童樂會」今日登場，由中埔鄉公在八掌溪南岸種植了大片波斯菊，近日盛開有如金黃色花毯。

圖／IG@bruce570318授權
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歡慶兒童節，4月4日下午2點到6點在八掌溪南岸舉辦「花．寶貝童樂會」，位在連通嘉義縣市的忠義橋下八掌溪河床，整片溪床長滿漂亮的波斯菊，同步打造了童樂王國，佈置了可愛童話屋等裝置藝術品。

圖／IG@bruce570318授權
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「花．寶貝童樂會」活動規劃有童味市集、花卉裝置藝術、親子DIY、兒童遊戲區，有水槍PARTY、跳床、球池、搖搖馬等，除此之外，包括TEJO爵士大樂隊將演奏多首耳熟能詳的卡通歌曲、紅鼻子馬戲團精彩的馬戲嘉年華，以及樣爸森友會-動物生態親子體驗、MOMO家族唱跳秀等。

圖／IG@bruce570318授權
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圖／中埔鄉公所提供
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4/4當天將美照打卡上傳，即能獲得獨角仙冰淇淋, 限量1,000份，還有舞台互動神秘精美小禮，數量有限換完為止，活動從白天延續到傍晚。而花海花期約可維持2個月，趁著連假快來賞花、散步、逛市集，感受春之魅力。

圖／中埔鄉公所提供
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