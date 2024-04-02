12歲以下免費入園！ 2024兒童節連假出遊 全台「主題樂園+農場+森林遊樂區」優惠活動懶人包

兒童節+清明連假，想好上哪玩了嗎？ udn小編幫民眾提供全台「主題樂園+動物園+國家森林樂園」假期專屬優惠整理包，全台主題樂園紛紛推出超殺優惠，除了義大遊樂世界祭出12歲以下門票10元超殺促銷，各處博館展覽也有提供12歲以下免費玩，以及兒童新樂園、劍湖山都將施放限定煙火秀，快分享收藏這一篇！

★台北市立動物園

圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園於2024/4/4至4/7兒童節連假，全國12歲（含）以下兒童本人與同行一位家長可以享有免費入園優惠，同時搭配2024兒童月活動，只要持「2024臺北兒童月『探索手冊』」來園也免費。

★兒童新樂園

圖／兒童新樂園提供

4/4至4/7期間，兒童新樂園推出「12歲以下兒童及同行1人」免費入園優惠，下午4點後開賣「星光樂FUN券120元」，4/4至4/6連假期間延長營業時間至晚上9點，每晚8點將於天空步道施放星光煙火秀。

★小人國主題樂園

圖／摘自小人國臉書。

4/4至4/7期間，「6歲以下」免費入園小人國主題樂園暢玩(原價750元)，7至12歲門票則下殺290元(原價850元)；再加碼4月壽星4/7、4/7入園優惠290元

★六福村

圖／六福村官網

4/4至4/7期間，六福村推全民學童價優惠899元，另針對「未滿6歲以下幼童」免費入園暢玩，生日以2018/04/04後為準，限本人適用，需幼童出示健保卡+戶口名簿。

★麗寶樂園

▲麗寶樂園兒童節連假12歲以下199元。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

4/4至4/7期間，「12歲以下兒童」無須搭配其他票種，即享麗寶樂園探索世界入園199元優惠，限民國100年4月8日之後出生兒童適用，於現場購票時出示健保卡正本驗證。

★劍湖山世界

圖／劍湖山提供

4/4至4/7期間，劍湖山世界憑身分證號碼上有「1」、「2」、「3」，中一碼享499元，中二碼享399元，三碼全中享199元購票優惠。

★九族文化村

圖／九族文化村提供

九族文化村「紫戀薰衣草季」開跑，即日起至4/7止，成人票優惠780元、學生票780元、兒童票700元、博幼票450元。

★義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界提供

義大遊樂世界於4/4至4/7推出「12歲(含)以下兒童」入園暢玩只要10元，此優惠為兩人一組，兒童需出示本人健保卡並搭配1名購買899元全票入園。

★鈴鹿賽道樂園

圖／鈴鹿賽道樂園提供

4/4至4/7歡慶兒童節，鈴鹿賽道樂園「10歲以下兒童」免費入園暢玩，須於17點前購買售票中心販售之699元全日暢遊全票或兒童票，方可享10歲以下免費一位。此外，13點以前「12歲以下兒童」享旋轉木馬免費搭乘。

★花蓮遠雄海洋公園

圖／遠雄海洋公園

遠雄海洋公園於4/4至4/7推「12歲以下學童」只要身上配戴「蝴蝶領結」或「領帶」，並搭配1位同行大人現場購票990元，學童本人入園只要優惠價100元(需主動出示健保卡或身份證相關證明)！同行第3人加碼享暢遊價699元優惠價(至多4名)。

★頑皮世界野生動物園

圖／台南頑皮世界官網

4/4至4/7期間，於頑皮世界官網與現場購票，門票優惠最低5折起，購買全票480元(原價700元)、學童票380元(原價600元)、幼童票280元(原價560元)，再送30元消費券。

★壽山動物園

圖／壽山動物園提供

2024兒童節壽山動物園以「動物藝世界」為主題，4/4至4/7全台12歲以下兒童免費入園，並推出精彩的藝文表演及親子DIY活動。

★國立海洋科技博物館

4/4至4/7兒童節連假，國立海洋科技博物館推出全國十二歲以下兒童免費參觀主題館及海洋劇場優惠，包含川劇變臉、氣球秀、美人魚奇幻劇場、兒童ARG奇境尋寶、兒童闖關探險挑戰、兒童親子體驗營等。

圖／國立海洋科技博物館提供

圖／嘉義林區管理處提供

4/4至4/7兒童節連續假期，12歲以下兒童可免費進入農業部林業及自然保育署轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南、富源等15處國家森林遊樂區，還能免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車！