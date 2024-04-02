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日本人氣漢堡排再+1！ 「肉的長谷川」4/17登台 飽滿肉汁、蛋液流洩太吸睛
繼挽肉と米登台掀起漢堡排炫風後，又一家人氣漢堡排即將登台！ 「肉的長谷川」海外首間門市選定台北市東區SOGO忠孝館美食街B1，預計4/17開幕。
主打100%純牛肉漢堡排的日本和牛漢堡排品牌「肉的長谷川」，在日本各地共擁有12間門市，選定SOGO忠孝百貨作為海外首店，極為重視日本漢堡排原汁原味，將由日本師傅來台親自傳授漢堡排拍打秘訣。
以100%純牛肉的肥肉與瘦肉黃金比例，經鐵板炙烤誕生飽滿肉汁鎖進漢堡排，人氣餐點「長谷川流心漢堡」將漢堡排包裹蛋黃，切開後黃色蛋液慢慢流出，呈現視覺美味雙饗宴。更特別空運引進日本特製的鐵板蓄熱石，讓客人能加熱到自己喜愛的熟度！
全台第一家「肉的長谷川」分店，將於4/17正式進駐台北市SOGO忠孝館美食街，並特別預告將推出開幕限定神秘菜單和五折以上優惠。
肉的長谷川 SOGO忠孝店
地址：台北市大安區忠孝東路四段45號美食街 B1
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