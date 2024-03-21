爽嗑大餐不加價！ 4大飯店「異國Buffet美食節」 凱菲屋泰過癮週週抽iPad、JR東日本晚晚餐買一送一

餐檯菜色大升級！ 4大飯店Buffet餐廳齊推異國美食節，吃得到泰式、歐式、地中海等各式料理，彷彿一秒飛出國般地享用道地美食，並且消費有機會抽iPad Air、吃到飽餐券，爽嗑大餐超好康。

●台北君悅酒店「凱菲屋」

台北君悅酒店自助餐廳「凱菲屋」，即日起至4/14推出「遊食曼谷 AROY MAK 」美食節，邀請曼谷素坤逸凱悅酒店的二位主廚Chef Phone 及 Chef Prince客座，於每天午餐及晚餐時段推出近20道經典道地的泰式美味。

凱菲屋。圖／台北君悅酒店提供

首波主打泰國在地人及TripAdvisor榜上有名的泰式青木瓜沙拉、酥炸魚餅佐小黃瓜醬、豬肉冬蔭湯及芒果糯米等。週週更新主打菜色，第二波再推出泰式炒河粉、酥炸泰式酸辣魚及泰國船麵，讓台灣饕客一次品嚐到溫和泰北料理、東北部辛辣涼拌及大宗熟悉的中部泰式菜系。

凱菲屋。圖／台北君悅酒店提供

凱菲屋午餐價格1,980元+10％、晚餐2,080元+10％，活動期間凡消費滿2,024元週週抽iPad Air、週週加碼再抽凱菲屋雙人餐券，搭乘交通部觀光署金福氣活動，針對訪台自由行國際旅客，抽中5,000元消費金皆可抵用館內餐飲消費。

●台北花園大酒店「饗聚廚房」

台北花園大酒店「饗聚廚房」自即日起至4/30止推出「東南亞美食節」，全自助酸甜香辣多國料理一次滿足，經典菜色包括新加坡肉骨茶、麥片蝦、瑪莎曼咖哩牛肉、泰式檸檬魚、泰式拌海鮮、泰式脆皮豬腳，以及甜點摩摩喳喳。

圖／台北花園大酒店提供

假日時段加碼獻上主廚精選主菜，爐烤戰斧豬佐芥末奶油醬丶嫩煎羊排佐紅酒醬汁及泰式酸辣季節海鮮盤三選一，採位上方式呈現。

饗聚廚房平日午餐及晚餐或假日下午茶每位899元+10％，假日午餐及晚餐每位1,099元+10％，快來盡情品味一場異國風情的味蕾旅行。

●JR東日本大飯店「鉑麗安」

沒有時間遊歐洲，那就來JR東日本大飯店台北B1樓的自助餐廳「鉑麗安」，把各種異國美食都吃一遍吧！自3/5起至5/4止，推出限時兩個月的「歐洲美食節」，標榜以英、法、德、義大利、西班牙等各國風味美食為靈感，獻上傳統英式料理威靈頓牛排，還有普羅旺斯香草烤羊肋排、米蘭式煎鱸魚、法式燉牛舌、法式油封鴨、西班牙海鮮燉飯、舒肥戰斧豬排佐特製莎莎醬等限定菜色。

圖／JR東日本大飯店 台北提供 圖／JR東日本大飯店 台北提供

鉑麗安全日餐廳，平日周一至周四午晚餐及周五午餐，每人1,480元+10％，周五晚餐及周六日午晚餐每人1,680元+10％。另外，4/30前，60歲以上的「壯世代」顧客還享有優惠，平日周一至周五午餐時段打6折優惠；周一至周四晚餐時段，成為JR東日本大飯店台北LINE好友，晚晚餐時段（20:00過後進場）可享買一送一。

●台北遠東香格里拉「遠東Cafe'」

台北遠東香格里拉「遠東Cafe'自助餐廳」即日起至5/16推出「夢饗地中海」美食節，餐檯上呈逾30道地中海沿岸近10國特色佳餚，菜色橫跨歐洲、亞洲和非洲，囊括希臘香蒜檸檬烤鮭魚、威尼斯香料烤海扇貝、黎巴嫩沙拉、阿拉伯式香料烤全雞、中東沙威瑪、西班牙臘腸海鮮飯等風味料理，還有假日限定菜色摩洛哥燉羊膝塔布勒沙拉。

圖／台北遠東香格里拉飯店提供

此外必嚐還有地中海各國特色甜點美食，法式翻轉蘋果塔、土耳其果仁酥餅、土耳其番紅花布丁、埃及起酥牛奶布丁、地中海檸檬橄欖油蛋糕、西班牙吉拿棒等。餐價部份，周一至周四午晚餐、周五午餐為1,580元，周五晚餐及假日午晚餐為1,780元，周一至周五下午茶980元，假日下午茶1,180元，需另收10%服務費。