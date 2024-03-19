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18品牌優惠齊發！ 32週年「米塔集團」滿1000送300　對中「3、2」銅板價32元開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／米塔餐飲集團
圖／米塔餐飲集團

饕客們快看！ 擁有全台多達90間分店的「米塔餐飲集團」，即起歡慶32週年，推大2大康，除了有消費1,000元送300元，還加碼推出會員限定「32元銅板價優惠」，快來看看有哪些店家能現省吃美食吧！

洋朵義式廚坊。圖／米塔餐飲集團
洋朵義式廚坊。圖／米塔餐飲集團

邁入第32年「米塔餐飲集團」旗下擁有集客人間、大河屋、洋城義大利餐廳或巴蜀大爺等19個知名餐飲品牌，跨足義式料理、日式料理、石頭火鍋、川菜等多元美食菜系。

米塔炙燒牛排專門店。圖／米塔餐飲集團
米塔炙燒牛排專門店。圖／米塔餐飲集團

歡慶32週年，於即日起至4/21推出「米塔32週年慶」優惠，於旗下任一品牌，單筆消費滿1,000元，即可獲得「100元紙本抵用券」；米塔會員加碼再送「200元電子抵用券」，意思達成消費條件可一次獲得300元抵用券。但需注意的是，每張抵用券需消費滿1,000元，即可折抵100元。

集客人間茶館。圖／米塔餐飲集團
集客人間茶館。圖／米塔餐飲集團

於4/22至4/30推出第2波活動，只要身分證對中「3、2」任一碼，即可以32元銅板價，加購餐飲品牌指定餐點，例如大河屋「生蠔炙燒牛五花」、米塔炙燒牛排專門店「酥炸牡蠣」、集客人間茶館「招牌滷味拼盤」、田橋屋天麩羅專売「海老天麩羅」、巴蜀大爺「大爺泡椒燒蛋」等等，統統能以銅板價32元開吃！

田橋屋 天麩羅專売。圖／米塔餐飲集團
田橋屋 天麩羅專売。圖／米塔餐飲集團

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚。圖／米塔餐飲集團
巴蜀大爺 川料理・酸菜魚。圖／米塔餐飲集團

米塔集團「32週年慶」活動

日期：即日起～4/30

品牌：集客人間茶館、米塔手感烘培、米塔義式廚房、洋朵義式廚坊、洋城義大利餐廳、大河屋日式燒肉丼、日本橋浜町食事处、田橋屋天麩羅專売、川師傅功夫麵舖、千荷田食べ放題涮涮鍋、湯師傅鍋物專賣、米塔炙燒牛排專門店、喜客來牛排、泰舍。泰式料理、蜀川香、巴蜀大爺 川料理。酸菜魚、大河牧場 漢堡排專売、米塔黑糖飲品專賣(品牌網址)

日本橋浜町食事処。圖／米塔餐飲集團
日本橋浜町食事処。圖／米塔餐飲集團

泰舍 泰式料理。圖／米塔餐飲集團
泰舍 泰式料理。圖／米塔餐飲集團

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